KPK: Župani kljub pozivu v skoraj letu dni niso odpravili nezdružljivosti funkcij

Vrhniški župan Daniel Cukjati namreč opravlja funkcijo člana skupščine in predsednika skupščine javnega podjetja KPV, župan občine Borovnica Bojan Čebela in župan občine Log – Dragomer Miran Stanovnik pa sta člana skupščine javnega podjetja KPV. "Ker je skupščina KPV najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa v skladu s 27. členom ZIntPK ni združljiva z opravljanjem funkcije poklicnega župana, gre za nezdružljivi funkciji. Iz pristojnosti, ki jih ima skupščina KPV po Odloku, namreč izhaja, da opravlja tudi upravljavske funkcije, in ne zgolj ustanoviteljskih. Prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom," so zapisali v KPK.

Komisija je s postopkom začela v letu 2020 na podlagi prijave o neskladnosti Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega Komunalnega podjetja Vrhnika (Odlok) z zakonodajo. V postopku je Komisija ugotovila, da župani občin ustanoviteljic KPV (Vrhnika, Borovnica in Log – Dragomer) opravljajo tudi funkcije v organu javnega podjetja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nezdružljive z župansko funkcijo.

"Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti usklajeni tako z ustavo kot tudi z zakoni. Dolžno ravnanje poklicnih županov je, da upoštevajo zakone in delujejo skladno z določili zakona in ustave ter da s svojim delovanjem – v konkretnem primeru s tem, ko ne odpravijo nezdružljivosti funkcij – ne poglabljajo nezaupanja v delovanje občine. Župani bi morali aktivneje pristopiti k uskladitvi Odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čimprejšnje odprave nezdružljivosti, tudi tako, da se ne udeležujejo več sej skupščine, občinski sveti pa za člane skupščine začasno imenujejo druge osebe. Izgovor, da Odlok določa, da so člani skupščine župani, in da do spremembe Odloka župani nimajo druge možnosti kot opravljati tudi članstvo v skupščini, je po mnenju Komisije nesprejemljiv," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi zaznanih neskladij občinskih odlokov z zakonodajo v tem in drugih primerih je KPK seznanil ministrstvo za javno upravo. Prav tako je pozvala občine, naj preverijo že sprejete odloke o ustanovitvah javnih podjetij, pri čemer naj bodo pozorne na upoštevanje in skladnost odlokov z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter vso ostalo relevantno zakonodajo.