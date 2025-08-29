Svetli način
KPK: Vlada ne razume našega poslanstva. Vlada: potreben razmislek o mejah organov

Ljubljana, 29. 08. 2025 14.25

STA
KPK ob odzivu vlade na njihova priporočila ob postopku glede zaposlitve Damirja Črnčeca v SDH poudarja, da KPK s priporočili izvaja poslanstvo preprečevanja korupcije, krepitve integritete in transparentnosti. Odziv vlade kaže na nerazumevanje ali nesprejemanje poslanstva KPK, vprašanja o kompetencah pa so neumestna, menijo. Z vlade so pred tem sicer sporočili, da nekatera priporočila KPK po njihovem terjajo razmislek glede meja njenih pristojnosti.

Damir Crnčec
Damir Crnčec FOTO: Luka Kotnik

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je v današnjem sporočilu za javnost odzvala na odgovor vlade, ki je ob priporočilih KPK glede zaposlitve Damirja Črnčeca navedla, "da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije".

Komisija poudarja, da s podajo priporočil različnim organom izvajajo svoje naloge v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so po njihovi oceni vprašanja o kompetencah senata komisije za podajo priporočil popolnoma neumestna.

Obenem so zapisali, da v preteklosti podaja takih priporočil oziroma vključevanje teh področij v programe preprečevanja korupcije v Sloveniji ni bilo problematično. Zato komisija sklepa, da je razlog za odziv vlade mogoče iskati v ugotovitvah komisije v konkretnem primeru in drugih aktualnih primerih, ki jih KPK še vodi. "To je sicer zaskrbljujoče, saj so močni in neodvisni nadzorni organi pogoj za trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja," so izpostavili.

Zagotovili pa so, da bo komisija ne glede na to svoje delo še naprej opravljala profesionalno in ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih določb.

KPK, ki je nedavno ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH, je sicer opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi, med katerimi so sistematizacija novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe.

Tudi v današnjem odzivu so izpostavili, da so v priporočilih podrobno pojasnili institut vrtljivih vrat, ki je namenjen preprečevanju nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov in korupcije pri prehajanju posameznikov med javnih in zasebnim sektorjem, ter predstavili mednarodno prakso na tem področju. Trenutna ureditev tega področja po mnenju KPK ni zadostna. Spomnili so še, da so podobna priporočila vladi posredovali tudi že v preteklosti, vprašanja zaposlovanja na podlagi političnih in drugih interesnih vplivov ter področje vrtljivih vrat pa so vključeni tudi v nacionalno resolucijo o preprečevanju korupcije, ki sta jo letos potrdila vlada in DZ, kot tudi v akcijski načrt za izvajanje resolucije.

KPK Damir Črnčec vlada zaposlitev
ho?emVšolo
29. 08. 2025 16.08
+3
To me spominja na Sanjo Ajanovič Hovnik, ki jo je Golob branil z vsemi štirimi, potem se je pa zaposlila na Slovenskih železnicah s 3x višjo plačo kot jo je imela kot ministrica.
ODGOVORI
4 1
ta_pametni
29. 08. 2025 16.03
+2
Dobro, da so levaki vedno imeli polna usta o neodvisnosti KPK, dokler so svoji nastavljenci nagajali desnim vladam. Zdaj, ko pa jim lasten pes grize roko, pa so začudeni.
ODGOVORI
2 0
xoxotox6
29. 08. 2025 16.01
+1
a ni ko glinasti golob deloval v nasprotju z načeli in pravno državo to je ugotovila KPK servilni enoumni MSM tisčijo en drugemu glavo v ritti??????????
ODGOVORI
2 1
Gutenberg
29. 08. 2025 15.59
+2
O protestu na AGRI se pa ne piše več. Pa je tudi zelo pomembna tema ...
ODGOVORI
2 0
Trikrat cepljen
29. 08. 2025 15.58
+2
Poslanstvo in politika nista besedi, ki bi jih postavil v isti kontekst,
ODGOVORI
2 0
Ici
29. 08. 2025 15.58
+1
KPK je komisija namenjena zatiranju desne politične opcije. Levičarji so pred njimi popolnoma varni.
ODGOVORI
2 1
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.57
+2
Samo plešite klovni v propad
ODGOVORI
4 2
Teofil
29. 08. 2025 15.56
+0
KPK ne deluje,moralna policija deluje zelo učinkovito
ODGOVORI
1 1
96bimBo
29. 08. 2025 15.55
+5
Brezzoba tigra, KPK in RčS, bi morali nadomestiti s finančno forenzično policijo.
ODGOVORI
5 0
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.54
+0
Jj je amater proti svobodi največji lopovi
ODGOVORI
3 3
biggbrader
29. 08. 2025 15.44
+3
No evo, Golob ne lovi samo Janšiste ampak tudi KPKajevce, ker ne delajo po njegovem.
ODGOVORI
3 0
Hitri Zigi 78
29. 08. 2025 15.42
+3
Vlada razume sami svoje interese oz svoj žep
ODGOVORI
3 0
Krog
29. 08. 2025 15.36
+5
Črnčec očitno nosi tisti »čar« kadra, ki ga vsaka oblast prej ali slej potegne k sebi, enkrat zaradi znanja, drugič zaradi vpliva, tretjič pa morda zgolj zato, ker dobro pozna zakulisje.
ODGOVORI
5 0
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.31
+5
Pravna država pa to polna usta levi
ODGOVORI
5 0
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.30
+2
Plešite
ODGOVORI
4 2
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.30
+5
Svoboda =fašizem
ODGOVORI
7 2
Slovenska pomlad
29. 08. 2025 15.14
-1
Poslanstvo KPK je,da zadeve zastarajo,da se relativizirajo,da se pač vse skupaj pozabi...za to sta poskrbela Pahor in Janša,ki sta tja nastavila povsem nesposobne ljudi.
ODGOVORI
5 6
Rdečimesečnik
29. 08. 2025 15.54
+1
Tja je golob nastavil ljudi
ODGOVORI
1 0
