KPK: Vlada ne razume našega poslanstva. Vlada: potreben razmislek o mejah organov

Komisija poudarja, da s podajo priporočil različnim organom izvajajo svoje naloge v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so po njihovi oceni vprašanja o kompetencah senata komisije za podajo priporočil popolnoma neumestna.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je v današnjem sporočilu za javnost odzvala na odgovor vlade, ki je ob priporočilih KPK glede zaposlitve Damirja Črnčeca navedla, "da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije" .

Obenem so zapisali, da v preteklosti podaja takih priporočil oziroma vključevanje teh področij v programe preprečevanja korupcije v Sloveniji ni bilo problematično. Zato komisija sklepa, da je razlog za odziv vlade mogoče iskati v ugotovitvah komisije v konkretnem primeru in drugih aktualnih primerih, ki jih KPK še vodi. "To je sicer zaskrbljujoče, saj so močni in neodvisni nadzorni organi pogoj za trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja," so izpostavili.

Zagotovili pa so, da bo komisija ne glede na to svoje delo še naprej opravljala profesionalno in ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih določb.

KPK, ki je nedavno ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH, je sicer opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi, med katerimi so sistematizacija novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe.

Tudi v današnjem odzivu so izpostavili, da so v priporočilih podrobno pojasnili institut vrtljivih vrat, ki je namenjen preprečevanju nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov in korupcije pri prehajanju posameznikov med javnih in zasebnim sektorjem, ter predstavili mednarodno prakso na tem področju. Trenutna ureditev tega področja po mnenju KPK ni zadostna. Spomnili so še, da so podobna priporočila vladi posredovali tudi že v preteklosti, vprašanja zaposlovanja na podlagi političnih in drugih interesnih vplivov ter področje vrtljivih vrat pa so vključeni tudi v nacionalno resolucijo o preprečevanju korupcije, ki sta jo letos potrdila vlada in DZ, kot tudi v akcijski načrt za izvajanje resolucije.