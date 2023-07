PRENOS V ŽIVO: KPK analizirala dobavitelje medicinske opreme 26 zdravstvenim zavodom

V analizi so več kot 100 različnim deležnikom poslali zaprosila in pridobivali podatke iz ministrstva in več uradov. Obdelali več kot 330.000 vrstic v evidenčnih naročilih, pregledali 600 strani pravilnikov in pregledali spletne strani pri vseh zdravstvenih zavodih.

Opravili so 130 poizvedb o naročilih. V vseh petih letih je vrednost naročil skupaj znašala milijardo evrov proračunskega denarja, od tega 830 milijonov po postopkih javnega naročanja in več kot 160 milijonov z evidenčnimi naročili, je pojasnil predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Analiza stanja med 1. januarja 2018 in 31. decembra 2022

Analiza, ki jo je opravila KPK zajema pregled dobaviteljev 26 javnim zdravstvenim zavodom na sekundarni ravni na področju nabave medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2022. Predstavili bodo rezultate analize, s katero so identificirali korupcijska tveganja iz svojih pristojnosti in podali nova priporočila za njihovo ustreznejše upravljanje, so zapisali na KPK.

KPK je z analizo želela odgovoriti na vprašanje, ali je mogoče na podlagi podatkov o naročenem blagu opredeliti blago, ki je skupno in enako pri vseh naročnikih in bi bilo smiselno posledično za namen nabave tega blaga pristopiti k skupnim javnim naročilom.