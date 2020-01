KPK: Pivčeva trikrat kršila zakon, ker ni prijavila svoje raziskovalne dejavnosti

Ugotovili so, da je Pivčeva še kot sekretarka na uradu vlade za zamejce leta 2016 prekršila 26. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s tem, ko svoje zaposlitve na ZRS Bistra Ptuj ni prijavila KPK in ni predložila dovoljenja delodajalca ter sklenjene pogodbe za opravljanje dejavnosti. Pogodbo za delo za določen čas je sicer leta 2016 sklenila za štiri leta, zato bi morala komisijo o njej obvestiti tudi, ko je postala ministrica, pa tega ni storila.

Štefanec je njena pojasnila zavrnil, češ da "nepoznavanje prava škoduje". Pivčeva bi tako lahko prejela globo v višini od 400 do 1200 evrov, odvisno od odločitve strokovnega sodelavca, ki primer vodi. Senat komisije in njen predsednik se v to ne vpletata.

Ali bo ministrica za svoje kršitve prejela globo ter v kakšni višini, ni znano. Predsednik KPK Boris Štefanec je decembra pojasnil, da so pravila za javne uslužbence, kamor spadajo tudi državni sekretarji, glede dodatnih zaslužkov povsem jasna: "Dolžni so prijaviti spremembo premoženja, v kolikor je ta višja od deset tisoč evrov."

Premier Marjan Šarec je bil sicer glede usode ministrice Pivčeve zadržan. Ministrica je v začetku decembra dejala, da želi svoje delo pri projektu SRIPT pojasniti Šarcu, ta pa je zatrdil, da se bo z njo pogovoril, ko se vrne z bolniške odsotnosti. Dejala je, da je pripravljena odstopiti, Šarec pa je takrat povedal, da revizije projekta, ki ga je pripravilo gospodarsko ministrsvo, še ni prebral, da pa Pivčeva na kmetijskem resorju sicer dobro dela.

Spomnimo

Gospodarsko ministrstvo je pri reviziji projekta SRIPT junija lani zaznalo nepravilnosti, na podlagi katerih je oktobra vložilo kazenske ovadbe. V poročilu, ki so ga izdali, je omenjena tudi Pivčeva, saj so revizorji podvomili v količino opravljenega dela, na neki točki pa celo to, da je delo dejansko opravila sama. A Pivčeva je spisala odzivno poročilo in jih očitno prepričala, saj se ni znašla med ovadenimi.

Ovadili so direktorico turistične zbornice in prvo operativko projekta SRIPT Klavdijo Perger ter še dva 'podizvajalca' v projektu, dekana brežiške fakultete za turizem Boštjana Brumna in predavateljico na portoroški Turistici Majo Uran Maravič.

Pergerjevo - ki je bila, takrat še s priimkom Markež, poslanka SMC in nekaj dni, preden jo je s položaja odnesla ugotovitev, da je njena magistrska naloga plagiat, celo šolska ministrica - so zaradi vloge pri aferi SRIPT novembra razrešili s funkcije predsednice TGZS.

Erjavec: Ne želim, da bi stranko vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje

Primer je še dodatno aktualen zaradi sobotnega kongresa stranke upokojencev, kjer se bo Pivčeva udarila s Karlom Erjavcem. Ta je danes v pismu članom zapisal, da ne želi, da bi stranko vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje in ne čuti nobene pripadnosti stranki DeSUS."Zato okoli sebe zbiram ekipo mlajših, sposobnih, stranki DeSUS predanih ljudi. Ta ekipa na svojih ramenih ne nosi težkih bremen preteklih dejanj. Dovolite mi, da v tem mandatu zgradim ekipo posameznikov, kateri bodo sposobni popeljati stranko DeSUS v prihodnost,"je zapisal.

Člane in članice DeSUS je pozval, naj si ne dovolijo, da bi DeSUS padel v primež drugih političnih strank. "Moj največji pomislek in strah je, da bom v bližnji prihodnosti moral opazovati, kako so nam ugrabili stranko in izničili ves trud in delo mnogih generacij pokončnih članov in članic stranke, ki so skozi desetletja soustvarjali našo ljubljeno stranko DeSUS."

Kako napeto, razklano in nezaupljivo vzdušje pred soboto vlada v stranki DeSUS, dokazujeta tudi predloga lokalnih organizacij stranke, ki podpirata Pivčevo, naj volitve spremljajo posebni opazovalci oziroma notar, ki bi bdel nad transparentnim glasovanjem.

"Kadar gremo v tovrstne dvoboje ali spopade na volitvah, vsak pričakuje zmago. Seveda imamo tudi mi neko svojo kalkulacijo. Delamo na terenu, pogovarjamo se z ljudmi," je dejala Pivčeva.