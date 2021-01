Preiskava KPK ugotovila kršitev integritete in prepovedi glede sprejemanja daril

Trdi tudi, da sta obrazložitev ugotovitev in sam izrek KPK "v nasprotju, in to na račun ustavno zajamčenih osebnostnih pravic slehernega posameznika". Zato Pivčeva napoveduje, da bo vložilo tožbo.

Pri tem pa komisiji očita, da tega v izreku ugotovitev ni navedla. "KPK zavrača, da bi to nesporno dejstvo, ki ga je pri preiskavi sama ugotovila, vključila v izrek svojih ugotovitev. KPK je pri preiskavi primerov, ki so me tri mesece z negativnim medijskim poročanjem diskreditirali ugotovila, da iz tega naslova nisem pridobila nobenih koristi".

V začetku februarja je tedanja kmetijska ministrica odstopila s položaja ter naznanila tudi odhod iz stranke upokojencev, po očitkih glede prepletanja zasebnih in službenih obveznosti, izkoriščanja ministrskega položaja, nočitvah v izolskem hotelu Marina ter aferi Vina Kras. Pod drobnogled je zadevo vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, danes pa je Pivčeva na svoji Facebook strani objavila, da KPK ni ugotovila kršitev oziroma da je njihova preiskava potrdila, da je "stroške nočitev v Izoli plačala sama in da v primeru Vina Kras ni bilo nobenih kršitev".

KPK: Zaradi sprememb zakona ne smemo objaviti ugotovitev o konkretnem primeru

Na zapis so se odzvali v KPK, kjer pojasnjujejo, da komisija zaradi sprememb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra 2020 in ki so spremenile pogoje za javno objavo ugotovitev Komisije,"ne sme objaviti ugotovitev o konkretnem primeru glede Aleksandre Pivec, niti ne sme razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah". Komisijo pri tem izrecno omejujejo določbe šestega in sedmega odstavka 11. člena omenjenega zakona. Trenutno namreč še teče rok, v katerem lahko obravnavana oseba vloži zahtevo za upravni spor zoper ugotovitve, dodajajo.

Pivčev zapis "selektivno podajanje informacij", komisija ugotovila kršitev integritete in prepovedi sprejemanja daril

Facebook zapis Pivčeve o ugotovitvah komisije je"selektivno podajanje informacij glede ugotovitev komisije, ki ne odražajo celovitega dejanskega stanja", zatrjuje KPK."Zanikamo navedbe, da bi si bila izrek in obrazložitev ugotovitev v nasprotju."

In glede na to, da je Pivčeva napovedala vložitev tožbe zoper ugotovitve, KPK pojasnjuje še, da so v postopku zoper Pivčevo ugotovili kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK, in v dveh primerih kršitev prvega odstavka v povezavi s tretjim in petim odstavkom 30. člena ZIntPK, ki opredeljuje prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril.

Več informacij, s katerimi bi komisija razkrila dejansko stanje v sprejetih ugotovitvah, zaradi omenjenih sprememb zakona javnosti ne smejo posredovati. "Navedeno pa ne predstavlja nikakršnih zadržkov, da ugotovitve o konkretnem primeru javno objavi Aleksandra Pivec sama."

Pivčeva še "trdneje prepričana, da Slovenija potrebuje drugačno politiko"

V zapisu na Facebooku Pivčeva torej (v nasprotju s pojasnili KPK) zatrjuje, da komisija ni ugotovila kršitev. Ob tem pa piše, da je"zdaj še trdneje prepričana, da Slovenija potrebuje konstruktivno in razvojno politiko. To je drugačna politika, ki učinkovito odgovarja na potrebe ljudi in Sloveniji razvojno pomaga, da čimprej uspešno izide iz krize."Po njenih besedah se prav v teh dneh pojavljajo poskusi rušenja te drugačne politike, ter da je nekaterim, ki se "borijo zgolj za svoje funkcije in privilegije, očitno dovoljeno vse".