KPK pod drobnogled vzel nakup 13.000 prenosnikov

Postopek so na KPK uvedli na podlagi prejete prijave. Kot so pojasnili za N1, ki je informacijo prvi objavil, se v okviru predhodnega preizkusa preverjajo vsi sumi kršitev, za katere je pristojna KPK, to je kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na vprašanje, ali je v postopku ministrica Emilija Stojmenova Duh, ministrstvo ali kdo drug, so na KPK odgovorili, da v tej fazi ne morejo govoriti o tem, da postopek vodijo zoper določenega posameznika oziroma konkretno obravnavano osebo. "O tem lahko govorimo, ko/če je uvedena preiskava, pri čemer je o tem vedno obveščena tudi obravnavana oseba," so pojasnili.

Po informacijah N1 je KPK na ministrstvo naslovila več vprašanj. Med drugim jo zanimajo podrobnosti sprejete odločitve o razpisu in finančnih sredstvih za nakup, razlogi, da so razpis razdelili na štiri dele, analiza potreb po tovrstnih računalnikih, ali in kdaj so stopili v stik s šolami in vrtci. Odgovorom morajo predložiti tudi ustrezno dokumentacijo oziroma dokazila.