KPK postopek v zvezi z nakazilom Svetlani Makarovič odstopila Policiji

Ker pa je KPK ugotovila, da iz zadeve izhajajo tudi razlogi za sum storitve kaznivega dejanja (sum izplačila brez pravne podlage in s tem oškodovanje proračuna Ministrstva za kulturo), za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je primer v preučitev oziroma nadaljnjo obravnavo odstopila Policiji.

Na KPK so predhodni preizkus, kar pomeni, da pridobivajo vso relevantno dokumentacijo in preverjajo okoliščine, uvedli potem, ko je Komisija državnega zbora za nadzor javnih financ predlagala, da Računsko sodišče in KPK preučita letošnje izplačilo denarnega dela Prešernove nagrade prejemnici iz leta 2000 Svetlani Makarovič. Računsko sodišče pa sklep parlamentarne komisije obravnava kot pobudo za revizijo.