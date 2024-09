KPK: Postopki javnega naročanja so bili izpeljani brez jasnih ciljev

Zaznali so sum kršitve Zakona o javnem naročanju (ZJN -3), v zvezi s sklepanjem aneksa, in zadevo odstopili Državni revizijski komisiji. Ministrstvo prav tako ni prijavilo vseh oseb, ki so sodelovale pri javnem naročilu in so dolžne poročati o premoženjskem stanju, zato bo Komisija sume teh kršitev preverila v ločenem postopku. Glede na informacije, ki so jih pridobili, drugih možnih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso mogli potrditi, zato so, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, postopek ustavili.

Komisija je kot preventivni organ s področja preprečevanja korupcije postopek začela na podlagi prijave konec leta 2023. V prijavi so bili izpostavljeni sumi nepravilnosti pri izvedbi nakupa 13.000 računalnikov Ministrstva za digitalno preobrazbo. Komisija je v predhodnem preizkusu preučila razpisno dokumentacijo in pojasnila različnih deležnikov – Ministrstva za digitalno preobrazbo, Ministrstva za javno upravo ter Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.