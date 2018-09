KPK: Potrebujemo neodvisni protikorupcijski organ na ravni EU

Slovenska Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) poziva k ustanovitvi neodvisnega, krovnega protikorupcijskega organa, ki bi preučeval sume kršitev integritete in korupcije v institucijah in organih EU, vključno z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ter spodbujal transparentnost in integriteto njihovega delovanja.



Komisija pripoznava in pozdravlja prizadevanja EU na tem področju, ki jih je zaznati v vzpostavitvijo posebnega posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev evropskega parlamenta in neodvisnega odbora za etiko komisije, a meni, da v obstoječi obliki ne omogočata učinkovitega naslavljanja omenjenih kršitev, saj do presojanja morebitnih kršitev ne pride ob njihovi zaznavi, temveč so nadaljnji koraki odvisni od diskrecije odgovornih, pri čemer pa ni zagotovljena transparentnost postopkov. "Glede na to, da sta integriteta in transparentnost temelja delovanja EU in s tem tudi vseh njenih institucij in organov, je smotrna vzpostavitev samostojnega neodvisnega organa, ki bdi nad njunim uresničevanjem," poudarjajo v KPK.