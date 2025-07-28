KPK: SDH naj preveri izpolnjevanje pogojev nadzornikov Darsa

Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku razrešitve nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka zaznala korupcijska tveganja. Zato je nadzornemu svetu Darsa izdala priporočila, Slovenski državni holding pa pozvala, naj preveri, ali posamezni nadzorniki še zadostijo zakonskim merilom za opravljanje te funkcije.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek uvedla oktobra 2023 na podlagi medijskega poročanja o domnevnih nepravilnostih v Darsu, povezanih s posli za avtovleke vozil. V času postopka so prejeli še več dodatnih prijav z različnimi očitki. Kot so sporočili s KPK, so v predhodnem preizkusu pridobili pojasnila in dokumentacijo ter preverili očitke, ki sodijo v pristojnost komisije. Očitkov o sumih kaznivih dejanj in domnevnem kartelnem dogovarjanju, ki sodijo v pristojnost drugih organov, niso preverjali, so pa eno izmed prijav v obravnavo odstopili Policiji, so pojasnili.

Dars FOTO: Damjan Žibert icon-expand

KPK na podlagi razpoložljive dokumentacije in izjav ni potrdila očitkov o nedovoljenih pritiskih na takratnega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, prav tako ni ugotovila nepravilnosti pri sodelovanju oz. domnevnem nezakonitem lobiranju Odvetniške pisarne Nine Zidar Klemenčič glede sprememb zakonodaje, so zapisali.

Korupcijska tveganja v postopku razrešitve predsednika uprave Darsa

Je pa KPK korupcijska tveganja zaznala v postopku razrešitve predsednika uprave Darsa. Nadzorni svet je novembra 2023 obravnaval kršitev delovnih obveznosti takratnega predsednika uprave Hajdinjaka, pri čemer so bili vsi člani nadzornega sveta prepričani, da gre za hujše kršitve obveznosti. Čeprav bi lahko skladno z zakonom o gospodarskih družbah nadzorni svet odločil o njegovi krivdni razrešitvi, mu je ponudil možnost odstopa, so opisali.

"Takšno ravnanje je po oceni komisije v nasprotju z dobro prakso ter priporočili in pričakovanji SDH, ki določajo, da nadzorni organ v primeru obstoja hujših kršitev in s tem krivdnih razlogov za odpoklic članov organov vodenja praviloma ravna skrbno, če člane organov vodenja odpokliče. V tem primeru nadzorni svet Darsa tega ni storil, svojega ravnanja pa tudi ni ustrezno pojasnil. Takšna možnost diskrecijskega odločanja nadzornega sveta po mnenju komisije predstavlja korupcijsko tveganje," so pojasnili.

Izdali priporočila SDH

Podobna tveganja glede odpoklica člana organa vodenja v družbi v upravljanju SDH je KPK zaznala že leta 2023 in v zvezi s tem izdala priporočila, ki jih je Slovenski državni holding (SDH) upošteval. Kot so navedli, je med drugim sprejel omenjeno priporočilo glede ravnanja nadzornikov v primeru hujših kršitev članov organov vodenja. Zato je KPK nadzornemu svetu Darsa v tem primeru izdala priporočilo, da dosledno upošteva priporočila in pričakovanja SDH, ko presoja ravnanja članov uprave, ter izvede ustrezne postopke odpoklica, če ugotovi, da so člani uprave huje kršili obveznosti.