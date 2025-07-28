Svetli način
Slovenija

KPK: SDH naj preveri izpolnjevanje pogojev nadzornikov Darsa

Ljubljana, 28. 07. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku razrešitve nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka zaznala korupcijska tveganja. Zato je nadzornemu svetu Darsa izdala priporočila, Slovenski državni holding pa pozvala, naj preveri, ali posamezni nadzorniki še zadostijo zakonskim merilom za opravljanje te funkcije.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek uvedla oktobra 2023 na podlagi medijskega poročanja o domnevnih nepravilnostih v Darsu, povezanih s posli za avtovleke vozil. V času postopka so prejeli še več dodatnih prijav z različnimi očitki.

Kot so sporočili s KPK, so v predhodnem preizkusu pridobili pojasnila in dokumentacijo ter preverili očitke, ki sodijo v pristojnost komisije. Očitkov o sumih kaznivih dejanj in domnevnem kartelnem dogovarjanju, ki sodijo v pristojnost drugih organov, niso preverjali, so pa eno izmed prijav v obravnavo odstopili Policiji, so pojasnili.

Dars
Dars FOTO: Damjan Žibert

KPK na podlagi razpoložljive dokumentacije in izjav ni potrdila očitkov o nedovoljenih pritiskih na takratnega predsednika uprave Valentina Hajdinjaka, prav tako ni ugotovila nepravilnosti pri sodelovanju oz. domnevnem nezakonitem lobiranju Odvetniške pisarne Nine Zidar Klemenčič glede sprememb zakonodaje, so zapisali.

Korupcijska tveganja v postopku razrešitve predsednika uprave Darsa

Je pa KPK korupcijska tveganja zaznala v postopku razrešitve predsednika uprave Darsa. Nadzorni svet je novembra 2023 obravnaval kršitev delovnih obveznosti takratnega predsednika uprave Hajdinjaka, pri čemer so bili vsi člani nadzornega sveta prepričani, da gre za hujše kršitve obveznosti. Čeprav bi lahko skladno z zakonom o gospodarskih družbah nadzorni svet odločil o njegovi krivdni razrešitvi, mu je ponudil možnost odstopa, so opisali.

KPK proti Hajdinjaku: odvetnica naj bi hkrati zastopala Dars in njega osebno

"Takšno ravnanje je po oceni komisije v nasprotju z dobro prakso ter priporočili in pričakovanji SDH, ki določajo, da nadzorni organ v primeru obstoja hujših kršitev in s tem krivdnih razlogov za odpoklic članov organov vodenja praviloma ravna skrbno, če člane organov vodenja odpokliče. V tem primeru nadzorni svet Darsa tega ni storil, svojega ravnanja pa tudi ni ustrezno pojasnil. Takšna možnost diskrecijskega odločanja nadzornega sveta po mnenju komisije predstavlja korupcijsko tveganje," so pojasnili.

Izdali priporočila SDH

Podobna tveganja glede odpoklica člana organa vodenja v družbi v upravljanju SDH je KPK zaznala že leta 2023 in v zvezi s tem izdala priporočila, ki jih je Slovenski državni holding (SDH) upošteval. Kot so navedli, je med drugim sprejel omenjeno priporočilo glede ravnanja nadzornikov v primeru hujših kršitev članov organov vodenja.

Zato je KPK nadzornemu svetu Darsa v tem primeru izdala priporočilo, da dosledno upošteva priporočila in pričakovanja SDH, ko presoja ravnanja članov uprave, ter izvede ustrezne postopke odpoklica, če ugotovi, da so člani uprave huje kršili obveznosti.

Sum kartelnega dogovarjanja z blagoslovom Darsa?

Z izdanimi priporočili je seznanila tudi SDH in mu predlagala, da preveri, ali posamezni člani nadzornega sveta Darsa še zadostijo vsem merilom, kot jih določa zakona o SDH.

KPK določene očitke v povezavi z družbo Darsa obravnava še v ločenih postopkih. Kot so navedli, KPK še vodi preiskavo zoper nekdanjega predsednika uprave ter predhodni preizkus v zvezi z imenovanjem aktualnega predsednika uprave, sumi nepravilnosti pri kadrovskih zadevah in v zvezi s postopki posameznih javnih naročil.

dars sdh kpk preiskava
zibertmi
29. 07. 2025 19.15
+2
le kje je pol komentarjev
ODGOVORI
2 0
Maki3322
29. 07. 2025 10.15
-2
SDH naj preveri kako so prodali FOTONO za 18 miljonov EUR nato so jo prodali po petih leti za 120 miljonov EUR in potem so jo nprodali za 700 miljonov EUR in zdaj jo prodajajo za MILJARDO EUR. SDH bi rad kupil elekto podjetja za drobiš in ogoljufal lastni narod saj so ponujali 2,5 EUR za delnico sramota knjigovodska pa se vrti 8,9 EUR. Debeljak naj odstopi saj je to nedopustno.
ODGOVORI
0 2
zibertmi
29. 07. 2025 19.14
+1
mal preveri kdo je lastnik in kdaj so se začele tele prodaje
ODGOVORI
1 0
apodgra
29. 07. 2025 09.35
+5
Nemogoče je, da bi člani stranke NSI kršili deset božjih zapovedi . Besede kraja , laž in nespoštovanje drugih, so za njih nepoznani pojmi. Ko bo Slovenija zopet postala katoliška verska država , potem bo zopet raj na zemlji. Poleg današnjih davkov bo uveden 10 % davek za cerkev , v šolah dobo učili verouk in uvedli za nepokorneže inkvizicijo. Socialno državo bo zamenjal verski fanatizem in verski kler bo nosil še bolj debele riti. Tako ,kot je bi Janez Janša navdušen nad Titovim socializmom , so danes poslanci parlamenta goreči predstavniki verske ideologije ,kar kipijo od zanesenosti in zasepljenosti.
ODGOVORI
5 0
Jožajoža
29. 07. 2025 09.13
+4
Kradli so janševi,drobtinice dobil tunin
ODGOVORI
4 0
Maki3322
29. 07. 2025 11.34
+2
kradli so tudi NS.i župani pri investicijah LOPOVI???
ODGOVORI
2 0
snupy1
29. 07. 2025 09.07
+3
Pa nadzornike na SŽ nej tud preverijo
ODGOVORI
3 0
apage
28. 07. 2025 14.18
-4
Pri Darsu se ve za kaj je šlo, izriniti NSi, da sedaj lahko krade gibanje svoboda. Po besedah ljudi, ki delajo na Darsu pa so dobili vsaj nove opreme med tem ko je bil Hajdinjak, sedaj pa nula. Groza, se mi zdi, da je gibanje svoboda nek eksperiment nekih stricev iz ozadja kako uničiti državo. Eni že tako ali tako niso hoteli, da Slovenija postane samostojna država, a ne kućan?
ODGOVORI
3 7
Bombardirc1
28. 07. 2025 18.46
+0
Kaj je sveçko, so vas od državnega bankomata odstavili?
ODGOVORI
2 2
kunccix
28. 07. 2025 13.21
+8
Ukiniti KPK ali pa jim dati pooblastila, ki bi jim dovoljevala kaznovati, preganjati, zapirati in izkoreninjati kriminalce, kriminal….
ODGOVORI
8 0
natmat
28. 07. 2025 13.09
+1
Čudna da ni sledi korupcije pri stricu iz ozadja v primeru Petrola,Telekoma,SŽ,Nore24,Siola...
ODGOVORI
4 3
zibertmi
29. 07. 2025 19.22
+1
tam jih ne more bit,ves vodilni kader je iz ene stranke skupaj z nadzorniki
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
28. 07. 2025 13.00
+5
KPK, kako pa kaj počitniške hišice na morju, sami sebi ste namen!
ODGOVORI
7 2
Groucho Marx
28. 07. 2025 12.42
-1
Golobarji baje delajo za ljudi, zato naj pohlepnim zaslužkarjem na darsu znižajo ceno vinjete. Pernati je iz osebnih razlogov pritiskal na Petrol in ščuval narod, naj pritisne še na dars in kramarje z elektriko z 10x večjimi dobički.
ODGOVORI
6 7
Po možganski kapi
28. 07. 2025 12.18
+3
Prav je ,da Tina iz čolna pove kdo je primeren.
ODGOVORI
6 3
Bombardirc1
28. 07. 2025 14.19
-2
E refik refik, kmalu bo zmanjkalo forintov za tvoje komentiranje...
ODGOVORI
1 3
Po možganski kapi
28. 07. 2025 12.17
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
4 5
kunccix
28. 07. 2025 13.24
-1
Pravi nickname imate, kako se najdete. Koprive res delujete vsakodnevno po vseh mogočih portalih
ODGOVORI
2 3
zibertmi
28. 07. 2025 12.03
+7
ničnebi bilo narobe,če se pregleda kader tudi za nazaj.pa ne samo v tem državnem podjetju.pa kaj so počeli,kdo je dobival posle z državnimi istitucijami.mnoga podjetja so vzklila v času covit vlade in potem ugasnila
ODGOVORI
10 3
frenk707
28. 07. 2025 11.49
+1
Poleg zamenjave farškega Hajdinjaka, ki je dars smatral kot bankomat stranke nsi, je bila dobra poteza novega vodstva tudi ukinitev avtocestne policije,.... da so razgnali gnezdo deponiranih nesposobnih janševcev.
ODGOVORI
9 8
Po možganski kapi
28. 07. 2025 12.17
+3
Ogromna večina je srečnih...
ODGOVORI
7 4
frenk707
28. 07. 2025 11.28
+1
Odkar so zamenjali farškega Hajdinjaka je na darsu veliko več reda,.... za sanacijo vseh škodljivih posledic, ki jih je na darsu pustila naveza farških in janševcev, bo pa potrebno še več časa.
ODGOVORI
10 9
DKR
28. 07. 2025 11.34
+1
Aha,...res je veliko več reda,...to je posebej vidno ob vsakodnevnih prometnih kolapsih. Ne preskakuj terapije, frenkec.
ODGOVORI
9 8
frenk707
28. 07. 2025 11.47
+0
Za tolikšno povečanje prometa pač ni kriv dars,...
ODGOVORI
6 6
Po možganski kapi
28. 07. 2025 12.17
+4
Vsi smo srečni in zadovoljni.
ODGOVORI
7 3
iziizi
28. 07. 2025 11.22
+4
Leglo korupcije prej NSI zdaj SVOBODA menjalo se je samo vodstvo vsi ostali akterji ostanejo samo prejemniki so drugi za samopomoc
ODGOVORI
9 5
1.maj
28. 07. 2025 12.44
+4
Leglo je v SDS, ostalo so samo drobtinice.
ODGOVORI
9 5
