KPK preiskuje zaposlitev Bošnjaka na zavodu za zaposlovanje

Marko Bošnjak je bil Mitji Bobnarju, ki ga je prejšnja vlada na mesto direktorja imenovala konec januarja, mentor pri diplomski nalogi, zato so zaposlitev pod drobnogled vzeli v KPK, kjer so uvedli predhodni preizkus, da bi preverili, ali obstaja sum kršitve iz pristojnosti komisije.

Na zavodu so pojasnili, da so kadrovski postopek vodili v skladu z veljavno zakonodajo, Bošnjak pa je službo dobil za določen čas od 1. avgusta do konca direktorjevega mandata, torej za pet let.