Slovenija
Zgodba se razvija

KPK: Premier Golob kršil integriteto

Ljubljana, 13. 01. 2026 17.37 pred eno minuto 2 min branja 53

Avtor:
K.H.
Robert Golob na sedežu KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Golob kršil integriteto. V svojih končnih ugotovitvah je KPK razkrila tudi SMS-sporočila, ki jih je premier poslal nekdanji ministrici.

Premier Robert Golob je v primeru očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, da je nedopustno vplival na delo policije, kršil integriteto. Tako je v končnem poročilu ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Svoje končne ugotovitve je danes poslala predsedniku vlade ter njegovemu odvetniku Stojanu Zdolšku.

Ravnanje predsednika vlade, ko je ministrici za notranje zadeve 7. novembra 2022 posredoval sporočila, je "v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo", piše v odločbi KPK. V njej so razkrili tudi sporni SMS sporočili. 

"Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen," je v enem zapisal Golob. V drugem pa: "Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika."

Kot so pojasnili v KPK, lahko predsednik vlade ministrom daje "obvezujoče napotke zgolj v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade RS in so pomembne za delo posameznih ministrstev". Ob tem so spomnili, da vlada usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela. "Iz česar sledi, da dr. Robert Golob kot predsednik vlade RS ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji pri ministrici za notranje zadeve in podajanje kakršnihkoli usmeritev glede kadrovanja v policiji, kar predstavlja kršitev integritete," ugotavlja KPK.

Premier Golob bo gost v oddaji 24UR ZVEČER na POP TV.

kpk premier robert golob tatjana bobnar

KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
london1982
13. 01. 2026 17.53
nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha... ne bo neke panike
Odgovori
0 0
Oblastljudstvu
13. 01. 2026 17.53
Zadnji zebelj v krsto
Odgovori
0 0
stoinena
13. 01. 2026 17.53
kršil je vse po vrsti.
Odgovori
0 0
lcePower
13. 01. 2026 17.52
Kako ironicno, danes je imel ZADNJO VECERJO
Odgovori
0 0
petka5
13. 01. 2026 17.52
Naj me koklja brcne ce je ta KPK cist neodvisen... ker da danes dajo cen to po vcerajsnjem intervjuju Goloba, ne more biti nakljucje. Ni nakljucje .
Odgovori
0 0
kekec9999
13. 01. 2026 17.52
So počakali, da je kosilo mimo......
Odgovori
0 0
zzzzzzzzz
13. 01. 2026 17.52
kdo bo pa sedaj vodja leve sredine?
Odgovori
+0
1 1
Jajajaj
13. 01. 2026 17.52
ce zdaj ne odstopi, smo pa res padli kot pravna drzava
Odgovori
+1
1 0
zzzzzzzzz
13. 01. 2026 17.51
Torej bo odstopil, tako je sam napovedal.
Odgovori
+0
1 1
biggie33
13. 01. 2026 17.51
Pravijo, da se zarečenega kruha največ poje.. pred volitvami je obljubil, da bo odstopil, če KPK ugotovi kršitve integritete..
Odgovori
+1
2 1
landrick landrick
13. 01. 2026 17.51
Narcisek ima še kaj več na grbi, .... Bogove kaj je še vse v ozadju, česar javnost ne ve?! Spoki Golob, spoki!!!
Odgovori
+2
4 2
Kritikizstajerske
13. 01. 2026 17.51
plesasti jufka ga prekasa zakakih 30 let
Odgovori
+1
2 1
Greznica
13. 01. 2026 17.51
Kaj pa Ivan Jufka - brezmadežni?
Odgovori
+0
3 3
YouRangMyLord
13. 01. 2026 17.50
#Kritikizstajerkse: nisem ljubitelj Janšija.... da te razočaram....
Odgovori
+2
2 0
Kritikizstajerske
13. 01. 2026 17.53
mi je vseeno jaz tudi nobenega politika samo kar je res je res. vzigajo se sds vojakeci ko je njihov profi laznivec, lopov in ce bi posto dcigobal bi bil dolgo v zaporu...in oni so pametni😂😂😂😂 oprankoti
Odgovori
0 0
_Nico_T_
13. 01. 2026 17.50
Je že odstopil?
Odgovori
+1
2 1
ho?emVšolo
13. 01. 2026 17.50
Samo ne Janša. Moje intimno mnenje!
Odgovori
+0
3 3
Morgoth
13. 01. 2026 17.50
V zapor z njim!
Odgovori
+0
3 3
Uporabnik1874818
13. 01. 2026 17.50
Bolj bi me zanimalo kje je dobil takrat denar ki ga je polozil na račun v Romuniji, no njegov dvojnik....
Odgovori
+2
4 2
Groucho Marx
13. 01. 2026 17.50
Tega je še veliko. Nezakonit popoldanski fuš... pajdaško kadriranje v zameno za bunga bunga...
Odgovori
-1
1 2
zmago56
13. 01. 2026 17.49
Kako, če pa je včeraj na depolarizirane RTV rekel, da so vse to samo izmišljotine tistih, ki mu hočejo škodit?
Odgovori
+1
3 2
Legacy
13. 01. 2026 17.49
kje je zdaj Svobodina kampanija, da kriminalec ne sme biti politik🤣
Odgovori
+3
5 2
Greznica
13. 01. 2026 17.52
pol tudi Janša ne sme biti - pravnomočno obsojen
Odgovori
+1
1 0
