KPK: Premier Golob kršil integriteto

Premier Robert Golob je v primeru očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, da je nedopustno vplival na delo policije, kršil integriteto. Tako je v končnem poročilu ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Svoje končne ugotovitve je danes poslala predsedniku vlade ter njegovemu odvetniku Stojanu Zdolšku.

Ravnanje predsednika vlade, ko je ministrici za notranje zadeve 7. novembra 2022 posredoval sporočila, je "v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo", piše v odločbi KPK. V njej so razkrili tudi sporni SMS sporočili.

"Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen," je v enem zapisal Golob. V drugem pa: "Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika."

Kot so pojasnili v KPK, lahko predsednik vlade ministrom daje "obvezujoče napotke zgolj v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade RS in so pomembne za delo posameznih ministrstev". Ob tem so spomnili, da vlada usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela. "Iz česar sledi, da dr. Robert Golob kot predsednik vlade RS ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji pri ministrici za notranje zadeve in podajanje kakršnihkoli usmeritev glede kadrovanja v policiji, kar predstavlja kršitev integritete," ugotavlja KPK.