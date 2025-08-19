KPK preverja ravnanje celotne vlade pri imenovanju Lapornika

Potem ko je vlada Davida Lapornika imenovala za državnega tožilca, so se na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) namreč zvrstile prijave z očitki o zlorabi položaja za pridobivanje osebne koristi tako Lapornika kot premierja Roberta Goloba , in sicer skozi namigovanja na medsebojni dogovor. Te prijave so na KPK odstopili policiji.

Prejeli so tudi prijave o nasprotju interesov Lapornika v primerih odločanja na KPK. Te je komisija v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije odstopila DZ. Zakon namreč določa, da DZ nadzira nasprotje interesov tako predsednika komisije za preprečevanje korupcije kot obeh njegovih namestnikov.

Prijavo, ki vsebuje očitke glede domnevno spornih ravnanj članov vlade v tej zadevi, pa na KPK obravnavajo v predhodnem preizkusu.

Prijave je KPK v vednost poslala tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki imenuje člane senata komisije.