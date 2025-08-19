Svetli način
KPK preverja ravnanje celotne vlade pri imenovanju Lapornika

Ljubljana, 19. 08. 2025 15.51 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
KPK je med prijavami z očitki, vezanimi na imenovanje namestnika predsednika KPK Davida Lapornika za državnega tožilca, dobila tudi prijavo zoper ravnanje vseh članov vlade. Preverja jo v predhodnem preizkusu. Prijave z očitki o domnevni zlorabi položaja Lapornika in premierja Roberta Goloba pa je, kot je napovedala, odstopila policiji.

Potem ko je vlada Davida Lapornika imenovala za državnega tožilca, so se na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) namreč zvrstile prijave z očitki o zlorabi položaja za pridobivanje osebne koristi tako Lapornika kot premierja Roberta Goloba, in sicer skozi namigovanja na medsebojni dogovor. Te prijave so na KPK odstopili policiji.

FOTO: Luka Kotnik

Prejeli so tudi prijave o nasprotju interesov Lapornika v primerih odločanja na KPK. Te je komisija v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije odstopila DZ. Zakon namreč določa, da DZ nadzira nasprotje interesov tako predsednika komisije za preprečevanje korupcije kot obeh njegovih namestnikov.

Prijavo, ki vsebuje očitke glede domnevno spornih ravnanj članov vlade v tej zadevi, pa na KPK obravnavajo v predhodnem preizkusu.

Prijave je KPK v vednost poslala tudi predsednici republike Nataši Pirc Musar, ki imenuje člane senata komisije.

kpk imenovanje vlada ravnanje david lapornik
