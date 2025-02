KPK pri bovškem občinskem svetniku ugotovila kršitev nasprotja interesov

Prijava je vsebovala očitke o tem, da se Žurej kot občinski svetnik in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bovec ni izločil iz glasovanja o dotičnem kandidatu za člana nadzornega sveta družbe Sončni Kanin, s čimer naj bi se znašel v nasprotju interesov. Kandidat za nadzornika je bil namreč Marko Gorjanc , direktor in 25-odstotni solastnik družbe Soča Trenta, v kateri ima Žurej 25-odstotni lastniški delež in kjer je tudi prokurist.

Kot so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so preiskavo Žureja zaradi suma nasprotja interesov uradne osebe uvedli na podlagi prijave iz decembra 2023.

KPK je po pregledu internih in javno dostopnih baz podatkov in evidenc ter dokumentacije Občine Bovec sume potrdila. Pri Žureju je zaznala kršitev nasprotja interesov v dveh primerih, in sicer je v obeh svojih vlogah na dveh različnih sejah pri glasovanju o kandidatih za člane nadzornega sveta Sončnega Kanina podprl kandidata, s katerim ima vzpostavljen poslovni stik, pri tem pa ni ravnal v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

Po omenjenem zakonu bi se moral ob zaznavi okoliščin nasprotja interesov najpozneje pred glasovanjem o teh točkah izločiti. Poleg tega o okoliščinah nasprotja interesov ni pisno obvestil kolektivnega organa; pri glasovanju na seji občinskega sveta marca 2023 bi moral obvestiti župana, pri glasovanju na seji komisije februarja 2023 pa ostale člane komisije ter počakati na njihovo odločitev.

"Od funkcionarjev, kamor spadajo tudi občinski svetniki, se upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo, kar vključuje tudi določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerih namen je krepitve delovanja pravne države," so v sporočilu za javnost poudarili na KPK.

Žureju so za navedena ravnanja izrekli tudi prekršek z enotno sankcijo, globo v višini 400 evrov.

To ni bil prvi Žurejev prekršek

Pri njem je komisija namreč že februarja lani ugotovila, da je s tem, ko občinskem svetu v mesecu dni po nastopu funkcije ni pisno posredoval podatkov o štirih poslovnih subjektih, v katerih je udeležen kot direktor ali prokurist in (so)lastnik, storil prekršek, za kar mu je tedaj izrekla enotno sankcijo v obliki opomina.

Žurej je sicer med drugim tudi prokurist v družbi Atlantic Droga Kolinska, v preteklosti pa je bil direktor Urada RS za intelektualno lastnino in predsednik Smučarske zveze Slovenije.

Na lokalni ravni so kršitve nasprotja interesov po besedah KPK pogoste, zato si bodo s svojimi preventivno-nadzorstvenimi aktivnostmi še naprej prizadevali za ozaveščanje na tem področju, so napovedali.