KPK pri Golobovem podjetju naj ne bi ugotovila kršitev

Golob je namreč pred meseci na KPK med drugim prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, postal je izključni lastnik. V zvezi s tem so na KPK prejeli tudi prijavo.

Golob je takrat Komisiji za preprečevanje korupcije prijavil več sprememb premoženja. V njegovem kabinetu so za časnik pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja, Golob je postal izključni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za "drugo proizvodnjo električne energije".

Opozicijo je najbolj razburjalo poslovanje Star Solar z državno družbo Borzen.

Podjetje Star Solar je sicer od leta 2012 vključeno v podporno shemo za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije. Z energetskim zakonom iz leta 2008 je država namreč uvedla finančne spodbude za taka podjetja. "Podjetje Borzen na podlagi tega izplačuje za štiri proizvodne naprave obratovalne podpore na osnovi proizvedenih neto količin elektrike. Podporna shema se izvaja na podlagi javno objavljenega poziva, na katerega se lahko ob vnaprej znanih in javno objavljenih pogojih vključijo vsi zainteresirani imetniki proizvodnih naprav," so ob tem pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje sicer ne prepoveduje lastništva v podjetjih, so takrat pojasnili na KPK. Ker pa poslovanje javnega sektorja s subjekti zasebnega prava lahko predstavlja določeno korupcijsko tveganje, še zlasti v primerih, ko so v posel vključeni posamezniki, ki imajo pri sklenitvi tega posla zasebni interes, zakon opredeljuje omejitve poslovanja.

Urška Klakočar Zupančič si je medtem prijavo KPK prislužila, ker je javno povedala, da je razočarana, da je niso povabili na olimpijske igre in da je potem kontaktirala olimpijski komite, da bi jo povabili vsaj na paraolimpijske igre.

Za Goloba pa to ni edini primer pred KPK. Prihodnji mesec ga bo komisija zaslišala v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.