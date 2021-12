KPK pri Horvathu in Rojku ponovno ugotovila nezdružljivost funkcij

Ferenc Horvath, ki je manjšinjski poslanec v DZ, je hkrati tudi član sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti v lendavski občini. Medtem pa Stanislav Rojko ob vodenju Občine Gornja Radgona opravlja tudi funkcijo zakonitega zastopnika, direktorja gospodarske družbe Gozdarstvo Gornja Radgona.

Komisija je postopek suma kršitve nezdružljivosti funkcij Horvatha letos začela na podlagi prejete prijave, postopek glede Rojka pa je uvedla na lastno pobudo. KPK je ugotovila, da gre v obeh primerih za funkciji v osebah javnega oziroma zasebnega prava, ki sta nezdružljivi s funkcijo poklicnega funkcionarja.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. "Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom," poudarjajo na KPK v sporočilu medijem. Tako je komisija v obeh primerih ugotovila, da sta funkciji nezdružljivi.

KPK s podobnimi ugotovitvami nezdružljivosti funkcij Horvatha že pred dvema letoma

KPK je sicer že leta 2019 pri poslancu Horvathu ugotovila nezdružljivost funkcij in s tem kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, a takrat zato, ker Horvath poleg poslanske funkcije opravlja funkcijo predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Po ugotovitvah komisije se Hrvath ni odpovedal nobeni od teh funkcij, pač pa je odločitev KPK izpodbijal na upravnem sodišču.