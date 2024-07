KPK pri izbiri Raiven za nastop na Evroviziji zaznala korupcijska tveganja

In kaj je KPK v postopku odkrila? Več korupcijskih tveganj, ki vplivajo na transparentnost postopka izbora in zagotovitev enakopravne obravnave izvajalcev.

Postopek je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) začela na podlagi več prijav, ki jih je prejela januarja 2024 in iz katerih so izhajali očitki o domnevnih nepravilnostih pri izboru predstavnika RTV Slovenija za 68. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2024.

Nestransparentno voden postopek

V postopku so namreč ugotovili, da je bil postopek izbora slovenskega predstavnika na Pesmi Evrovizije voden netransparentno, saj pravilnik, ki je podrobneje urejal postopek izbora, ni bil javno in vnaprej objavljen. Prav tako pravilnik tudi ni datiran, po pojasnilih RTV Slovenija pa ne obstaja dokumentacija, ki bi dokazovala, kdaj je nastal.

V nasprotju z najvišjimi standardi transparentnosti RTV Slovenija ni objavila imen članov komisij, ki so ocenjevali skladbe. Slednje je naredila šele, ko jih je zanje zaprosila KPK. "V takšnih primerih je pomembno, da se javnosti pravočasno razkrije, kdo na izboru odloča," menijo KPK, ki poudarja, da morajo biti pravila, merila, kriteriji, stopnje in sestava različnih komisij, ki o izvajalcih odločajo, poznana vnaprej oziroma pred samim pričetkom postopka izbora. "Na ta način se lahko sodelujoči na izboru z njimi seznanijo, hkrati pa takšna transparentnost odpravlja korupcijska tveganja naknadnega prilagajanja pravil in veča možnost enakopravne obravnave kandidatov," so dodali.