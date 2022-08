KPK pri projektu avtocestne policije ugotovila sum kaznivega dejanja

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Pri tem pa je ugotovila, da obstajajo razlog za sum storitve kaznivega dejanja. Primer je predala Specializiranemu državnemu tožilstvu.

Potem ko je Policija zaradi pomanjkanja kadra začasno ukinila tri enote avtocestne policije - celjsko, mariborsko in koprsko, sta zadevo pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Urad za nadzor proračuna. V postopku redne revizije so namreč zaznali, da bi pri Sporazumu o medsebojnem sodelovanju, ki je bil sklenjen 23. decembra 2020 med Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, Policijo in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., lahko šlo za zaznavo znakov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije. Da je revizija projekta pokazala hude pomanjkljivosti, je za 24ur.com povedal tudi prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav: "Za Policijo, ki je preiskovalni organ in bi morala biti zgled transparentnosti, je to nesprejemljivo."

icon-expand Prejšnje vodstvo MNZ in Policije ob ustanovitvi avtocestne policije. FOTO: Aljoša Kravanja

Ugotovitve revizorja so takoj posredovali tudi Komisiji za preprečevanje korupcije in Uradu za nadzor proračuna ter ju pozvali, naj zadevo preučijo in podajo svoje mnenje. KPK je nato preiskavo uvedla na podlagi prijave, v okviru postopka pa preučila Sporazum o medsebojnem sodelovanju in ostalo relevantno dokumentacijo. Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije na področju nasprotja interesov, zato je postopek ustavila. "Ker pa je bilo ugotovljeno, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je Komisija prijavo odstopila v pristojno reševanje Specializiranemu državnemu tožilstvu," so sporočili iz KPK.