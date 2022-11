KPK prejel prijavo zoper ministra za zdravje Bešiča Loredana

S Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so sporočili, da so v torek prejeli prijavo zoper zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana. Dodali so, da zadevo obravnavajo prednostno in prijavo preiskujejo, več podatkov pa da ne morejo podati. Neuradno je zadeva povezana s telefonskim pogovorom med ministrom in vodjo pogajalske skupine sindikata Fides, v katerem je minister zahteval podpis sporazuma z vlado.

icon-expand Neuradno je prijava povezana s telefonskim pogovorom med ministrom in podpredsednikom zdravniškega sindikata Fides Gregorjem Zemljičem, v katerem je Bešič Loredan od podpredsednika zahteval podpis sporazuma z vlado. FOTO: Bobo

Prijavo v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov s strani ministra za zdravje so na Komisiji prejeli v torek. Kot so pojasnili, so na podlagi prijave zoper Danijela Bešiča Loredana uvedli postopek predhodnega preizkusa. Gre za proces, kjer komisija pridobiva vse pomembne podatke, preverja dejstva in okoliščine primera ter tako ugotavlja, ali gre za sum kršitev določb iz njihove pristojnosti. Dodali so, da več informacij zaradi preiskave v teku ne morejo podati. Neuradno je prijava povezana s telefonskim pogovorom med ministrom in podpredsednikom zdravniškega sindikata Fides Gregorjem Zemljičem, v katerem je Bešič Loredan od podpredsednika zahteval podpis sporazuma z vlado. Zaradi tega ga je Fides v ponedeljek obtožil kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev vlade.

Bešič Loredan v opravičilo: Čustva so me odnesla V preteklih dneh je sicer minister že odgovoril na očitke. Kot je dejal, se je pogovor začel odvijati še pred pogajanji, in sicer med njim in takratnim vodjo pogajalske skupine Konradom Kuštrinom. Pojasnil je, da se je Kuštrin z njim želel zmeniti pod mizo, da se je s sedanjim vodjo pogajalske skupine sindikata Fides Gregorjem Zemljičem nato sestal kolegialno, ko je izvedel za zaostrovanje stavke, pa ga je poklical. "Šlo je za osebni klic kolegu. Čustva so me odnesla, nisem pa si predstavljal, da lahko to kdo snema," je tudi dodal.

icon-expand Kot je kasneje pojasnil na tiskovni konferenci, se sindikatu ni opravičil, saj se o tem niso pogovarjali, in da je taka komunikacija v zdravniških vrstah vsakdanja. FOTO: 24ur.com

Minister naj bi Zemljiču med drugim tudi rekel, da ima ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike ter Fides. Kot je kasneje pojasnil na tiskovni konferenci, se sindikatu ni opravičil, saj se o tem niso pogovarjali, in da je taka komunikacija v zdravniških vrstah vsakdanja. "V tej državi je očitno samoumevno, da se slikamo, snemamo in da to posluša cela javnost," je dejal in dodal: "Tudi prav, tako to je. Jaz se za to, da sem čustveno reagiral kot zdravnik kirurg za nekaj, kar se zmeniš med kolegi in odpreš debato in potem je to nekaj drugega, opravičujem. Če sem kar koli naredil narobe in bodo sproženi postopki, bom vse te postopke tudi opravil."