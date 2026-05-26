KPK primera ortopeda Kavčiča ni sprejela v nadaljnjo obravnavo

Izredni strokovni nadzor na oddelku je konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, zavrnil kot neresnične in žaljive. Poročilo je KPK kot prijavo odstopilo ministrstvo za zdravje.

Po mnenju KPK pa bi bilo smiselno, da se s poročilom seznani tudi ostale javne zdravstvene zavode v Sloveniji z opozorilom, da so pozorni na takšen način delovanja. V primeru ugotovljenih nepravilnosti naj javni zdravstveni zavodi postopajo podobno kot je Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto, saj morajo morebitne kršitve sankcionirati tako pristojni organi kot delodajalec, so zapisali v sporočilu po koncu obravnave. Dodali so, da so na tveganja, ki jih v tej zadevi zaznava ministrstvo, opozorili že v dveh analizah, in sicer glede delovanja javnega sektorja na področju zdravstva in dodatnega dela zdravnikov, zobozdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor.