KPK s prenovljeno aplikacijo Erar

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je na današnji novinarski konferenci predstavil prenovljeno aplikacijo Erar, ki med drugim prikazuje javne transakcije fizičnim osebam nad višino bruto plače predsednice republike in spremembe premoženjskega stanja funkcionarjev.

Dodal je, da so cilji Erarja krepitev transparentnosti in nadzora nad porabo javnih sredstev, zmanjšanje tveganja za korupcijo in krepitev integritete. Meni, da so za javnost izdelali stabilno, sodobno in tehnološko dovršeno aplikacija.