KPK s sankcijami nad lobiste, ki niso pravočasno poročali o svojem delu

V registru lobistov je bilo ob koncu leta 2022 vpisanih 83 lobistov. Po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije bi morali komisiji za preprečevanje korupcije do konca januarja pisno poročati o svojem delu za preteklo leto, vendar jih večina to ni storila v zakonskem roku.

"Februarja letos, torej že po zakonskem roku za poročanje, smo 53 lobistom, ki niso izpolnili svoje zakonske dolžnosti, poslali poziv, naj to storijo in poročajo o svojih lobističnih stikih v preteklem letu," so pojasnili na KPK in dodali, da se je med stanjem ob koncu lanskega leta in pozivom za oddajo poročila o delu nekaj lobistov že izbrisalo iz registra.