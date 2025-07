KPK sume glede priprave Zakona o psihoterapevtski dejavnosti odstopila Policiji

Kot so zapisali, se bodo sami opredelili do sistemske ureditve priprave besedil zakonov in uveljavljanja zasebnih interesov uradnih oseb pri tem. Komisija poudarja, da je treba pri pripravi zakonodaje zasledovati izključno javni interes in dejanske potrebe, predlogi pa morajo temeljiti na konkretnih analizah in podatkih.

KPK je v začetku tega meseca prejela dve prijavi in odstop Ministrstva za zdravje v zvezi z očitki o nasprotju interesov zaposlene na ministrstvu za zdravje dr. Mojce Zvezdane Dernovšek, ki je sodelovala pri pripravi Zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Dernovškova je bila konec junija 2025 imenovana za dekanjo Fakultete za psihoterapijo, ki se ustanavlja na Novi univerzi.

"Za vprašanja nasprotja interesov se trenutno za uradnike in uradnike na položaju še uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih (in ne Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega je pristojna Komisija). Ker gre v konkretnem primeru za uradnico, je Komisija danes primer odstopila v pristojno reševanje Inšpektoratu za javni sektor oziroma Inšpekciji za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem RS," so zapisali v sporočilu za javnost.