KPK: Trije od 27 županov nezdružljivosti funkcij niso odpravili

KPK je ugotovila, da župani občin ustanoviteljic CEROP opravljajo tudi funkcije v organu javnega podjetja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nezdružljive z župansko funkcijo. Župani občin ustanoviteljic so namreč opravljali funkcije v skupščini CEROP in članstva v Svetu ustanoviteljic. Ker je skupščina CEROP najvišji organ upravljanja javnega podjetja, dejavnost upravljanja pa v skladu z ZIntPK ni združljiva z opravljanjem funkcije župana, gre v predmetni zadevi za nezdružljivi funkciji. Enako velja za primer opravljanja članstva v Svetu ustanoviteljic, ki ima v konkretnem primeru tudi upravljavske in nadzorne pristojnosti.

Na podlagi sprejetih ugotovitev in uradnih evidenc je KPK vse župane občin ustanoviteljic maja letos opozorila, da njihova funkcija v skupščini CEROP in članstvo v Svetu ustanoviteljic nista združljiva s funkcijo (ne)poklicnega župana, in sicer zaradi pristojnosti, ki jih imata predmetna organa in jih hkrati pozvala, da v roku treh mesecev nezdružljivost odpravijo. Hkrati je občinskim svetom vseh občin priporočila, da uskladijo Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Odlok) s 27. členom ZIntPK. Veljavni Odlok namreč določa, da je skupščina najvišji organ upravljanja javnega podjetja in člane skupščine predstavljajo župani občin ustanoviteljic, kar pa je v nasprotju s 27. členom ZIntPK. Komisija dodaja, da iz pristojnosti, ki jih ima v skladu z Odlokom skupščina CEROP, izhaja, da skupščina opravlja tudi upravljavske funkcije in ne zgolj ustanoviteljskih. Svet ustanoviteljic je sicer ustanovljen na podlagi določb zakona, ki ureja področje lokalne samouprave, vendar so mu z Odlokom podeljene tudi upravljavske in nadzorne pristojnosti.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom.

Postopek zoper 24 županov ustavljen

Župani občin ustanoviteljic Črenšovci, Gornji Petrovci, Grad, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske toplice, Murska Sobota, Šalovci, Tišina, Turnišče, Apače, Cankova, Dobrovnik, Hodoš, Kobilje, Križevci, Odranci, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Velika Polana in Veržej so na podlagi opozorila Komisije odpravili nezdružljivost funkcij in prenehali opravljati dejavnost upravljanja in nadzora v CEROP. V Svet ustanoviteljic in skupščino CEROP so imenovali oz. pooblastili druge člane ter pristopili k uskladitvi Odloka z določbami ZIntPK, zato je Komisija zoper navedene funkcionarje postopek ustavila.

Trije župani nezdružljivosti funkcij niso odpravili

Župani Marko Virag, Občina Beltinci, Stanislav Rojko, Občina Gornja Radgona in Roman Leljak, Občina Radenci so odpravili nezdružljivost funkcije iz naslova članstva v skupščini podjetja, kljub pozivu KPK pa v pol leta še niso odpravili nezdružljivosti funkcij iz naslova opravljanja članstva v Svetu ustanoviteljic in posledično še vedno opravljajo dejavnost upravljanja in nadzora v nasprotju z določbami 27. člena ZIntPK. Ker nezdružljivost funkcij ni bila odpravljena, Odlok pa še ni bil usklajen z ZIntPK, je KPK v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIntPK javnost obvestila o nezdružljivosti funkcij omenjenih županov.

'Poglabljajo nezaupanje v delovanje občin'

"Ko (ne)poklicni župani ne ravnajo v skladu z dolžnim ravnanjem, torej ne upoštevajo zakonov in ne delujejo skladno z zakonskimi določbami, s tem poglabljajo nezaupanje v delovanje občin," opozarja KPK in dodaja: "Župani bi morali aktivneje pristopiti k uskladitvi Odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čim prejšnje odprave nezdružljivosti tudi tako, da se ne udeležujejo več sej skupščine, občinski sveti pa za člane skupščine začasno imenujejo druge osebe. Izgovor, da Odlok določa, da so člani skupščine župani in lahko po zakonu nezdružljivo funkcijo kljub opozorilu opravljajo do sprejetja spremembe Odloka, ki pa naj ne bi bil sprejet še vsaj eno leto, je po mnenju KPK nesprejemljiv. Zato meni, da bi župani morali nezdružljivost funkcij odpraviti takoj."