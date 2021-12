KPK nad Matoza. V katerih državnih podjetjih najemajo njegove storitve?

Julija letos je postal prvi nadzornik Luke Koper, kjer ima, za razliko od večine predhodnikov, celo svojo pisarno. Koliko je dobil do zdaj, Luka ne razkriva. Če sklepamo po predhodnikih, pa predsedovanje nadzornemu svetu letno prinese nekaj manj kot 30.000 evrov bruto. In še najpomembnejša državna funkcija, to je predsednik upravnega odbora tako imenovane Slabe banke, kjer mesečno, brez povračila stroškov in dnevnic, prejme 7.000 tisoč evrov.