KPK pri Andreju Mešiču, ki je glasoval sam zase, ugotovila nasprotja interesov

Komisija je v letu 2021 na podlagi prošnje za podajo pravnega mnenja glede kršitev določb ZIntPK, ki urejajo dolžno izogibanje nasprotju interesov, uvedla postopek v povezavi z ravnanjem mestnega svetnika in člana KMVVI Andreja Mešiča. Na podlagi pridobljene dokumentacije je ugotovila, da je Mešič kot član KMVVI na njeni 18. seji 11. junija 2021 pri tretji točki dnevnega reda Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota glasoval o predlogu, da se v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota kot predstavnik ustanovitelja imenuje prav on, je sporočila Komisija za preprečevanje korupcije.

Poleg tega je Mešič kot član mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 pri točki Kadrovske zadeve glasoval o sklepu V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota se kot predstavnik Mestne občine Murska Sobota imenuje Andrej Mešič, pri čemer je bil kandidat za predstavnika on sam.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne

Tovrstne okoliščine (glasovanje zase) sodijo med najbolj tipične in pogoste okoliščine, ki vplivajo ali pa ustvarjajo videz, da vplivajo na objektivnost in nepristranskost opravljanja javnih nalog uradne osebe. Mešič bi se tako iz omenjenih glasovanj moral izločiti, poleg tega pa bi ob zaznavi teh okoliščin moral pisno obvestiti ostale člane KMVVI, župana in ostale mestne svetnike ter počakati na njihovo odločitev. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju z zakonom.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj Mešič zoper njih ni vložil tožbe v upravnem sporu. Izjasnitve obravnavana oseba v postopku ni podala.

Pomen izvajanja zakonskih določb – temelj zaupanja v javne institucije

Komisija ob tem ponovno izpostavlja pomen dolžnega izogibanja nasprotju interesov kot izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v zakonu jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb, Komisija pa od vseh zaposlenih v javnem sektorju, torej tudi funkcionarjev, kot je Andrej Mešič, pričakuje proaktivno ravnanje v smeri odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, v kateri so zaposleni, so še zapisali na KPK.