KPK ugotovila: Poslanec Gregorič je kršil zakon o integriteti

To je sicer letos že peti prekrškovni postopek zoper funkcionarja s področja omejitev poslovanja. Kot ugotavlja KPK tudi v Oceni stanja za leto 2024, je tovrstno neporočanje, kot je v primeru Gregoriča, precej pogosto, kar vodi v prekrškovne postopke. "Ključno pa je, da funkcionarji dosledno in pravočasno poročajo o povezanih subjektih in njihovih spremembah organu, pri katerem so zaposleni, saj je ta zavezan spoštovati omejitve oziroma prepovedi poslovanja. Zato Komisija (poleg predavanj in usposabljanj) med drugim poudarja vlogo pooblaščenca za integriteto, ki bi funkcionarje sproti seznanjal z njihovimi obveznostmi in jih opozarjal na morebitne nepravilnosti, da do njih ne bi prišlo," so zapisali.

Ob tem KPK ponovno opozarja na potrebo po izboljšani zakonski ureditvi glede omejitev poslovanja in nezdružljivosti funkcij. ZIntPK namreč trenutno predvideva le prekrškovne sankcije v primeru, če se kršitev ne odpravi (odprava nezdružljivosti) oziroma obveznost ni izvedena v zakonsko določenem roku, pri čemer zakon ne predvideva posebnih ali drugih sankcij za dolgotrajne kršitve (kot je bilo v tokratnem primeru). Na KPK se bodo zato zavzemali, da bo vrzel odpravljena ob naslednjih spremembah ZIntPK.