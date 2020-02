KPK ugotovila sum drobitve naročil pri nabavi ograje na meji

V letih od 2014 do 2018 se je vsaka osma prijava, ki jo je KPK obravnavala, nanašala na področje javnega naročanja, so v danes objavljeni analizi korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja navedli v KPK. Po ugotovitvah komisije so še posebej problematična javna naročila, ki potekajo po manj transparentnih postopkih, ter naročila, ki ne presegajo mejnega praga za uporabo zakonsko predpisanih postopkov.

Izvršitvene oblike korupcijskih ravnanj na področju javnega naročanja blaga, storitev in gradenj so zlasti prilagojeno naročilo, drobitev naročil ter sodelovanje med ponudniki oziroma med naročnikom in ponudniki.

V analizi je KPK predstavila tudi nekaj konkretnih primerov, v katerih so izraženi indikatorji korupcijskih tveganj. Na področju evidenčnih naročil je analizirala podatke o več kot 27.000 evidenčnih naročilih, oddanih v letu 2017, osredotočila pa se je na analizo naročil blaga in storitev na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je znašala med 10.000 in 23.000 evrov.

Med drugim je komisija obravnavala javna naročila RTV Slovenija, direkcije za infrastrukturo, javnega podjetja Marjetica Koper in javnega zavoda Kobilarna Lipica. Največkrat je ugotovila sum kršitev drobljenja naročil in sklepanja pogodb nad vrednostjo 10.000 evrov brez vključene protikorupcijske klavzule. Kjer je bilo to mogoče, je komisija podala predloge za uvedbo prekrškov.

Na področju manj transparentnih postopkov javnih naročil je komisija med drugim preučila tudi tri vsebinsko sorodna naročila, povezana z nabavo ograje na državni meji. Ugotovila je tako sum drobitve naročil kot tudi sum izvedbe naročila brez ustreznega postopka.