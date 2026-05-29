KPK ustavila postopek proti Vizjaku

V postopku Komisija na podlagi pridobljenih dokazov in pričanj ni potrdila, da bi takratni minister s svojimi ravnanji kršil integriteto, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), so sporočili iz KPK.

"Postopek je Komisija uvedla zaradi očitkov, da je mag. Andrej Vizjak kljub formalni izločitvi iz zadeve zaradi preteklih poslovnih povezav oziroma okoliščin nasprotja interesov aktivno sodeloval in tudi vplival na umestitev ukrepa Promocija v program Sklada za podnebne spremembe. S tem ukrepom bi se dodatna sredstva namenila družbi HeSS, s katero je bil nekdanji minister poslovno povezan."