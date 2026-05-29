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Slovenija

KPK ustavila postopek proti Vizjaku

Ljubljana, 29. 05. 2026 14.55 pred 27 dnevi 1 min branja 27

Avtor:
M.V.
Andrej Vizjak-1

KPK je ustavila postopek preiskave proti nekdanjemu ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022 – 2023.

V postopku Komisija na podlagi pridobljenih dokazov in pričanj ni potrdila, da bi takratni minister s svojimi ravnanji kršil integriteto, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), so sporočili iz KPK.

"Postopek je Komisija uvedla zaradi očitkov, da je mag. Andrej Vizjak kljub formalni izločitvi iz zadeve zaradi preteklih poslovnih povezav oziroma okoliščin nasprotja interesov aktivno sodeloval in tudi vplival na umestitev ukrepa Promocija v program Sklada za podnebne spremembe. S tem ukrepom bi se dodatna sredstva namenila družbi HeSS, s katero je bil nekdanji minister poslovno povezan."

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 Kljub temu pa Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije in vsebine razgovorov z desetimi vabljenimi osebami očitkov ni ugotovila. Nobena od prič namreč ni potrdila, da bi takratni minister nanjo izvajal vplive v povezavi s tem projektom.

"Pri dokazovanju nedopustnih, neetičnih in nezakonitih vplivov je bistveno, da posamezniki te vplive zaznajo, jih prijavijo in v postopkih pred organi tudi potrdijo. Komisija namreč ugotovitve izdaja na podlagi dokazov in verodostojnih izpovedi prič," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker v tem primeru KPK ni ugotovila kršitve integritete, je postopek ustavila. 

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KOMENTARJI27

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inside1
06. 06. 2026 20.46
jaja, Vizjak ima prste povsod, je tak podlasica, dejansko pa pojma nima....
Odgovori
0 0
spermi?
30. 05. 2026 13.34
Zakaj se je Slovenija osamosvojila , da so lopovi kriminalci , tajkuni , mafici nagrebli in izropali državo .
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
29. 05. 2026 18.36
Zakaj je ta človek, kot takratni gospodarski minister, delež Petrola prodal družini Južna? Sam vprašam.
Odgovori
+1
3 2
zibertmi
29. 05. 2026 17.16
ja seveda ga je ustavila,a ga je v 35 letih zaključila o janši in denarju.a je sploh začela postopek od kje denar prvemu sekretarju za nakup dveh nepremičnin
Odgovori
+0
4 4
patroljub
29. 05. 2026 16.49
:0), res?, kdo bi si mislil.
Odgovori
+2
3 1
dededetox
29. 05. 2026 16.47
In še predno bo JJ začel vladati, bodo vsi kriminalci blizu sds oprani vseh obtožb. In vsi z rumeno-plavo zastavico bodo na ministrskih položajih. In vsi otroci zaslužnih slinavcev bodo postali dobavitelji medicinske opreme ali pa svetovalci vsem, ki bodo potrebovali nasvet
Odgovori
+2
6 4
patroljub
29. 05. 2026 16.37
uwau, res presenetljivo....
Odgovori
+3
4 1
zavetnik
29. 05. 2026 16.23
Kje so bile tiskovne konference in oddaje pri Urošu seveda je vse v skladu z navodili JJ padajo oprostilne sodbe in preiskave na KPK vsaj malo verodostojnosti bi lahko pokazali a se bojijo za delovna mesta
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-3
1 4
oježeš
29. 05. 2026 16.18
Na, pa bo imel Stevanović polne roke dela.
Odgovori
+1
2 1
r h
29. 05. 2026 16.15
Eni pač znajo ispeljat sfižene stvari tako, da so dokazano na robu zakona ampak so dopustna. Pa kdo drug tega ne bi znal kot pošten politik, župan, odvetniki in ostali Slovenski poštenjaki.
Odgovori
+0
2 2
punkracij
29. 05. 2026 16.14
Škoda da ni v ekipi ministrov.
Odgovori
+8
8 0
Trikrat cepljen
29. 05. 2026 16.08
Zaradi takih , ki sodnike za jajca in davke odtajit in bojlerje prepovedat smo se matsikateri odtujili od te stranke.
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+1
5 4
Zalchi
29. 05. 2026 16.07
Burleska...jah, nimaš kej. Lahko se penisiramo tukaj do nezavesti, oa ne bo nič bolje
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+3
5 2
Petur
29. 05. 2026 16.01
kako morejo biti ljudje na funkcijah tako egoistični ritolizniki ,v strahu za stolčke....
Odgovori
+2
5 3
Vrhovni poveljnik
29. 05. 2026 16.00
Penjenje se šele začenja zdaj.
Odgovori
-1
2 3
Infiltrator
29. 05. 2026 15.52
V teh primerih se prov vidi kako sodelujejo desni in levi proti narodu!
Odgovori
+1
5 4
Banion
29. 05. 2026 15.51
učinki nove vlade na blaginjo slovencev
Odgovori
+4
7 3
borjac
29. 05. 2026 15.47
Vizjak je stisnil jajčka članom KPK , pred ukinitvijo njihove službe KPK s strani Janše , si poskušajo rešiti svoje ri..ti , tako da osvobajajo Janšiste v postopku , dr. Goloba pa v zapor , .... oni hočejo z slinjenjem Janši rešiti svoje dobro plačane službe ....
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+10
14 4
2mt8
29. 05. 2026 15.46
Glupi davki?
Odgovori
+6
8 2
devlon
29. 05. 2026 15.41
Je kršil..ker se je pri koritu prerival
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+2
3 1
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