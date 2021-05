KPK kršitev ni ugotovila, Veselovo delo za Fifo ni sporno

Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v zadevi suma nezdružitve funkcije predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela, ki obenem dela tudipri Mednarodni nogometni zvezi Fifa. Postopek je KPK tako zaustavila. "Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih, ki jih je vodila, pa bo komisija pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje," so zapisali pri komisiji.

KPK je postopek sicer začela lani na podlagi več prejetih prijav. V predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila predsednika računskega sodišča in različnih državnih organov, preučila je statut in organizacijsko ureditev FIFE, področno zakonodajo in pridobila druge relevantne podatke, še sporočajo s KPK.

Senat je na ponedeljkovi seji sprejel ugotovitve, v katerih se je Komisija opredelila do okoliščin dveh funkcij Tomaža Vesela – 6. julija 2016 je bil namreč imenovan tudi za vodjo neodvisnega Odbora za revizijo in skladnost pri organizaciji FIFA. Zaradi tega so marca letos v SDS, NSi in SNS zahtevali sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije in predlagali, da Veselu preneha funkcija predsednika računskega sodišča zaradi opravljanja pridobitne nadzorne dejavnosti.