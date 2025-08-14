KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Kot je razvidno iz mesečnega poročila KPK, v zvezi z januarsko prijavo, ki je vsebovala očitke o političnem kadrovanju, niso potrdili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pa zaznali korupcijska tveganja. Na seji 9. julija so tako sprejeli tudi sklep, da se postopek prehodnega preizkusa ustavi in da se glede zaznanih tveganj "določenemu državnemu organu izdajo priporočila za preprečevanje zaznanih korupcijskih tveganj, ki se jih objavi na spletni strani komisije".

Prav tako so sklenili, da se "določenemu organu posredujejo ugotovitve", da se prijava "v obravnavo odstopi nadzornemu svetu določenega pravnega subjekta" in da se v zvezi s sumi kršitev določb o omejitvah poslovanja s povezanimi osebami "preuči uvedba postopka o prekršku".

Kot so poročanje časnika na KPK potrdili tudi za STA, vsi sklepi, ki jih je sprejel senat, še niso izvedeni in poslani naslovnikom, a bodo to storili v kratkem. Več informacij pred tem ne razkrivajo.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa so za Delo pojasnili, da bo njihov nadzorni svet to zadevo obravnaval na prihodnji redni seji, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra.

Damir Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na obrambnem ministrstvu, se je s 1. februarjem zaposlil kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost SDH. KPK pa je ob tem prijela prijavo z očitki o političnem kadrovanju.