KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Ljubljana, 14. 08. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
9

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila predhodni preizkus, ki so ga začeli na podlagi januarja prejete prijave glede zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo Damirja Črnčeca v SDH, poroča Delo. KPK ni potrdila kršitev zakonodaje, zaradi zaznanih korupcijskih tveganj pa bo izdala priporočila.

Kot je razvidno iz mesečnega poročila KPK, v zvezi z januarsko prijavo, ki je vsebovala očitke o političnem kadrovanju, niso potrdili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pa zaznali korupcijska tveganja. Na seji 9. julija so tako sprejeli tudi sklep, da se postopek prehodnega preizkusa ustavi in da se glede zaznanih tveganj "določenemu državnemu organu izdajo priporočila za preprečevanje zaznanih korupcijskih tveganj, ki se jih objavi na spletni strani komisije".

Preberi še Na KPK prejeli prijavo glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Prav tako so sklenili, da se "določenemu organu posredujejo ugotovitve", da se prijava "v obravnavo odstopi nadzornemu svetu določenega pravnega subjekta" in da se v zvezi s sumi kršitev določb o omejitvah poslovanja s povezanimi osebami "preuči uvedba postopka o prekršku".

Damir Črnčec
Damir Črnčec FOTO: Luka Kotnik

Kot so poročanje časnika na KPK potrdili tudi za STA, vsi sklepi, ki jih je sprejel senat, še niso izvedeni in poslani naslovnikom, a bodo to storili v kratkem. Več informacij pred tem ne razkrivajo.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) pa so za Delo pojasnili, da bo njihov nadzorni svet to zadevo obravnaval na prihodnji redni seji, ki bo predvidoma v drugi polovici septembra.

Damir Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na obrambnem ministrstvu, se je s 1. februarjem zaposlil kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost SDH. KPK pa je ob tem prijela prijavo z očitki o političnem kadrovanju.

damir črnčec zaposlitev sdh kpk ustavitev postopka
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
14. 08. 2025 12.41
+1
Na tej točki vidimo nek paradox brez primera. Gremo po vrsti: Policaj naj bi bila uradna oseba, ki ima neke naloge in pooblastila. Sočasno pa je v konfliktu interesov v primerih, ko beremo kroniko, da je šlo za prirejanje dokazov in prirkivanje določeneh dogodkov. Kako bo takšna oseba neodvisno preiskovala samega sebe, če je v tako imenovani šah poziciji. Ne bo ampak se bo lotil raje prirejanja dokauzov. Imamo uradnika v javni upravi, kateri je vpleten v korupcijo. Pa on bo naredil vse, da prirkirje svoje rabote. Ni urejejn nadzor in varovalke za pravno varsnot državljanov. Raje bodo delali tako, da bodo skrivali dokaze in s edelali kekce in potem ti kadri delujejo v politiki preko tako imenovanih PADALSKIH strank tipa SVOBODA in sprejemajo zakonodajo, katera bi legalizirala te barabije. Potem imamo sodišča, kjer zapsoleni na sodiščih nimajo nadzora nad zakonitosjo delovanja in pozor sami sedbi delajo revizije delovanja in bodimo pošteni in realni. ne bodo sodniki delali proti svojim in jih kaznovali. Tako kazenske sanicje na teh točkah niso sploh urejene dejansko ampak fiktivno. Vidmo recimo ljudi z pravosodnim izpitom kako se obnašajo v parlamentu. Omejujejo svobodo govorain blokirajo samo zato, da bi prirkili kriminal v njihovih vrstah. Če so navajenio tako delati. Kako bodo potem kot sodniki ali zapsoleni po sodiščih drugače delali, ker prirejali obtožbe in dokaze v korist svojih kameradov. Zato bi bilo potrebno DOŽIVLJENSKO PREPVOEDATI DELO VSEM, KATERI SO BILI ZAPSOLENI NA SODIŠČIH IN SO ŠLI V POLITIKO,. ODVZETI JIM PRAVOSODNE IZPITE IN PREPOVEDATI DELO NA SODIŠČIH, TOŽILSTVIH IN JAVNI UPRAVI. Zato se nehajmo smešiti in tega ĆRNCA preganjamo kot barabo. VIdimo, da imamo na tisoče takšnih priemrov po sodiščih, javni upravi in POliciji. To lahko vidimo v besednem zakladu vseh teh. Zmerjanje drugače mislečih samo pokaže zakaj je potrebno prepovedati delo sodnikom in jim odvzeti trajne mandate. Zakaj je potrebno v javni upravi narediti čistko in zakaj je v POLICJI potrebno pobrati mandate in soačsno POČLICAJE ZAŠČITI, ČE SO JIM PODTAKNILI DOKAZE KJER SO POSTALI KLJUKCI IN POVZROČILI DRUGIM ŠKODO. Zato nehajmo se smešiti in blefirati o poštenju. Zato ČRNCA je bilo potrebno izgnati, da nebi preveč videl barabij v srcu teh istitucij.
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
14. 08. 2025 12.20
Velika večina Slovencev je sedaj srečnih in zadovoljnih.
ODGOVORI
0 0
Darko32
14. 08. 2025 12.42
DA se bolniki počasi izdajajo in so nasedli, da se megla začela razkajati in je vidno večje polje lopovščine.
ODGOVORI
0 0
zibertmi
14. 08. 2025 11.56
-5
ko so v sdh zaposlovali sds kader od šircla naprej,je vse premoženje romalo za drobiž v tujino ali pa preko tajkunov v občini,kjer se je spet pral denar.ena takih transakcij se je leta 2004 zgodila,tudi na škodo fizičnih oseb v občini,v zasavju.podjetje stt je preko sdh bilo podarjeno občini,ki so jo takrat vodili somišljeniki sds,pa čeprav uradno iz jelinčičeve stranke.premoženje se je v celoti odprodale,brez kakih popravkov v naravi,mnogi so bili lastniki zemljišč že dolga leta s vsemi papirji,tega podarjenega podjetja.pa je bilo vse tiho-
ODGOVORI
4 9
akola
14. 08. 2025 12.52
Verjetno niti sam ne veš kaj si napisal...
ODGOVORI
0 0
wsharky
14. 08. 2025 11.55
+12
Damir je naš in vse je bilo v skladu z zakonodajo
ODGOVORI
12 0
frenk707
14. 08. 2025 12.13
-8
Damir je bil in bo ostal janševec,.... mene ni prepričal in me še nekaj časa ne bo. Enkrat janševec, za večno janševec.
ODGOVORI
0 8
Lenart Čaubi
14. 08. 2025 12.20
+1
Se pravi enkrat Titoist za vedno titoist Franček
ODGOVORI
1 0
REMIGRACIJA ZDAJ
14. 08. 2025 11.55
+10
So jih Svoboda & Črnčec podmazali
ODGOVORI
11 1
