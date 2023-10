KPK uvedel preiskavo zoper nekdanjega ministra Andreja Vizjaka

Pojasnili so, da je leta 2021 KPK v povezavi z obravnavo sumov nasprotja interesov pri takratnem ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku končal postopek, v katerem ni potrdil kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Nato pa so na podlagi nove, novembra istega leta prejete prijave, iz katere so izhajali različni očitki o nepravilnostih pri dodeljevanju sredstev za hidroelektrarno Mokrice iz Sklada za podnebne spremembe, zaradi dodatnih informacij znova uvedli postopek t. i. predhodnega preizkusa, so opisali.

V postopku so pridobili obsežno dokumentacijo ministrstev za okolje in prostor oziroma za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, poleg tega pa še pojasnila posameznih uradnih oseb, ki so sodelovale pri odločanju o ukrepih, vezanih na Sklad za podnebne spremembe.

"Na podlagi izkazanega interesa javnosti v tej zadevi KPK obvešča, da je zaradi zaznanega suma kršitve integritete pri umestitvi ukrepa Promocija v Sklad za podnebne spremembe zoper Andreja Vizjaka v oktobru 2023 uvedla postopek preiskave," so zapisali. Preiskava bo potrdila ali ovrgla sume kršitev zakona.