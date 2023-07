Delo preiskovalne komisije DZ pod drobnogledom KPK

Za predhodni preizkus glede omenjene preiskovalne komisije DZ so se na KPK odločili na podlagi prejete prijave. Kdo je prijavitelj in na kateri podlagi so uvedli predhodni preizkus, na KPK ne razkrivajo. Poudarjajo pa, da v fazi predhodnega preizkusa preverjajo "vse relevantne informacije in razpoložljivo dokumentacijo z namenom razjasnitve dejanskega stanja v zvezi z instituti, ki so urejeni v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije" in za katerega izvajanje določb so na KPK pristojni.

Na vprašanje, ali se mora delo preiskovalne komisije zaradi uvedbe predhodnega preizkusa zaustaviti, pa na protikorupcijski komisiji odgovarjajo, da zakonske določbe v povezavi s postopki, ki jih vodijo na komisiji, "ne predvidevajo ali določajo ustavitve dela drugih organov ali preiskovalne komisije".