KPK uvedla preiskavo zoper Pivčevo in Markočiča

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri kmetijski ministrici Aleksandri Pivec in izolskemu županu Danilu Markočiču preiskuje dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril, so sporočili s KPK. Senat komisije je sklep o uvedbi preiskave sprejel v sredo, 26. avgusta, na 18. redni seji. Postopek je komisija uvedla na podlagi prejetega novinarskega vprašanja, predhodni preizkus pa je potekal od 23. julija in je vključeval pridobivanje dokumentacije in pojasnil ter presojo vseh institutov ZIntPK.