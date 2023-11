KPK uvedla preiskavo zoper Sanjo Ajanović Hovnik

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijav, ki jih je prejela v septembru in oktobru letos. "Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije Ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih ministrstev je senat Komisije na seji 23. 11. 2023 zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov. Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost," so zapisali.