KPK v osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar zožila očitke Golobu

Zdolšek je za N1 povedal, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) od šestih očitkov, ki so bili navedeni v predlogu o uvedbi postopka, pristala pri enem očitku, ki je sestavljen iz dveh SMS-sporočil. Pri vseh ostalih očitkih je ustavila postopek.

"Prepričan sem, da to, kar piše v osnutku, ne more biti kršitev integritete. Mislim, da bomo slej kot prej to dokazali," je Zdolšek povedal za STA. "Se vam zdi, da predsednik vlade ne sme biti zaskrbljen nad kadrovsko situacijo v policiji? Ne očita se mu, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji," je poudaril Zdolšek.