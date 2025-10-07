KPK v osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar zožila očitke Golobu

Zdolšek je za N1 povedal, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) od šestih očitkov, ki so bili navedeni v predlogu o uvedbi postopka, pristala pri enem očitku, ki je sestavljen iz dveh SMS-sporočil. Pri vseh ostalih očitkih je ustavila postopek.
"Prepričan sem, da to, kar piše v osnutku, ne more biti kršitev integritete. Mislim, da bomo slej kot prej to dokazali," je Zdolšek povedal za STA. "Se vam zdi, da predsednik vlade ne sme biti zaskrbljen nad kadrovsko situacijo v policiji? Ne očita se mu, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji," je poudaril Zdolšek.
Odziv Goloba
Novi osnutek ugotovitev KPK v zadevi Bobnar je danes komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. "Zadovoljen sem s tem, kar je prišlo v javnost, ker se je končno pokazalo, da razen pogovora oziroma SMS-sporočil med dvema politikoma ni šlo za čisto nič drugega," je dejal ob robu obiska vlade v Nazarjah. "Ukvarjali smo se s stvarmi, ki so za moje pojme precej minorne narave," je povedal.
Premier in njegov pooblaščenec Zdolšek imata 15 delovnih dni, da se na novi osnutek ugotovitev izjasnita.
KPK je predhodni preizkus v zadevi Bobnar uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskavo zoper predsednika vlade v tej zadevi je komisija uvedla novembra 2023, januarja lani pa jo je začasno ustavila. Golob je namreč zahteval vpogled v spis, česar pa mu na KPK niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka, ki sta ga vodila policija in tožilstvo.
