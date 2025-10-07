Svetli način
Slovenija

KPK v osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar zožila očitke Golobu

Ljubljana, 07. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
27

KPK je v novem osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar spremenila izrek. Komisija je po besedah odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška sum kršitve integritete zoper Goloba skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil.

Robert Golob in Tatjana Bobnar
Robert Golob in Tatjana Bobnar FOTO: Bobo

Zdolšek je za N1 povedal, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) od šestih očitkov, ki so bili navedeni v predlogu o uvedbi postopka, pristala pri enem očitku, ki je sestavljen iz dveh SMS-sporočil. Pri vseh ostalih očitkih je ustavila postopek.

"Prepričan sem, da to, kar piše v osnutku, ne more biti kršitev integritete. Mislim, da bomo slej kot prej to dokazali," je Zdolšek povedal za STA. "Se vam zdi, da predsednik vlade ne sme biti zaskrbljen nad kadrovsko situacijo v policiji? Ne očita se mu, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji," je poudaril Zdolšek.

Odziv Goloba

Novi osnutek ugotovitev KPK v zadevi Bobnar je danes komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. "Zadovoljen sem s tem, kar je prišlo v javnost, ker se je končno pokazalo, da razen pogovora oziroma SMS-sporočil med dvema politikoma ni šlo za čisto nič drugega," je dejal ob robu obiska vlade v Nazarjah. "Ukvarjali smo se s stvarmi, ki so za moje pojme precej minorne narave," je povedal.

Premier in njegov pooblaščenec Zdolšek imata 15 delovnih dni, da se na novi osnutek ugotovitev izjasnita.

KPK je predhodni preizkus v zadevi Bobnar uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskavo zoper predsednika vlade v tej zadevi je komisija uvedla novembra 2023, januarja lani pa jo je začasno ustavila. Golob je namreč zahteval vpogled v spis, česar pa mu na KPK niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka, ki sta ga vodila policija in tožilstvo.

KPK Robert Golob Afera Bobnar policija SMS sporočila
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
janezdollar
07. 10. 2025 14.44
+0
Tem SDS manipulacijam ne verjame več noben...razen seveda opranih ovčk, ki pa jih je seveda premalo za zmago na volitvah... Dragi desničarji...sprijaznite se že enkrat, da ste največji paraziti v državi in da je z vami dokončno konec...uživajte v svojem idiotizmu...
ODGOVORI
1 1
Psihično zlomljeni Frenk
07. 10. 2025 14.46
Simpl,ko pasulj.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
07. 10. 2025 14.42
+3
Samo naj silijo na oblast. Dlje casa bodo na oblasti bolj bo narod jezen in dlje bodo morali bezat pred razjarjenim ljudstvom razen ce bodo delal nasprotno kot do zdaj v kar pa dvomim saj drugace ne znajo. Lazi, kradi in uvazaj to je vse kar so v celem mandatu pokazali.
ODGOVORI
3 0
Meee
07. 10. 2025 14.41
+3
Ogabneži.. na bruhanje mi gre, ko vidim te obraze, ki kao vodijo državo
ODGOVORI
3 0
periot22
07. 10. 2025 14.38
+7
V Sloveniji je vse narobe vi se pa samo s sabo ukvarjate sramota!!!!!!!!
ODGOVORI
7 0
galambszar
07. 10. 2025 14.37
+7
Ko se začne Zdolšek oglašati in bluziti je Golob 100% kriv.
ODGOVORI
7 0
Petur
07. 10. 2025 14.33
+1
če šef nekaj naroči se izvede,ker je zato šef..minister nad ministri..kdor ne spoštuje vodje gre ven iz črede..
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
07. 10. 2025 14.31
+6
Tale Robi pa je pravi kamikaza, še malo pa bo skočil v prazen bazen!
ODGOVORI
6 0
Psihično zlomljeni Frenk
07. 10. 2025 14.29
+2
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
5 3
Dooomer
07. 10. 2025 14.28
+7
On še zase ne ve. Pa to čist resno mislim,...
ODGOVORI
7 0
M_teoretik
07. 10. 2025 14.26
-6
Nč, se bo treba nekej novga zmislit kar bo Bobnarca razbobnala!?
ODGOVORI
1 7
zmerni pesimist
07. 10. 2025 14.25
+1
Vsi ste se u....i
ODGOVORI
1 0
ljubečAZILANT
07. 10. 2025 14.25
+9
Golob, Cmerar, Šariči, Bratušek, Jankovič, Pahor...same zanič vlade in Slovenija bogata država VEČ ni, predvsem zaradi njih
ODGOVORI
9 0
Majzelj
07. 10. 2025 14.22
+12
A to je Robi iz poroke al Roberto iz Romunije?
ODGOVORI
12 0
deny-p
07. 10. 2025 14.22
+8
Torej današnjo komentira takoj, za včerejšno pa še čakamo?? Vse jasno....
ODGOVORI
8 0
M_teoretik
07. 10. 2025 14.21
+3
Pol se ni nič počelo nič za njegovim hrbtom, brez njegove vednosti in v njegovem imenu!?
ODGOVORI
4 1
M_teoretik
07. 10. 2025 14.19
+1
Ja kne ne pa Pahor. A ni reku, da bo za vse prevzel odgovornost!?
ODGOVORI
2 1
Groucho Marx
07. 10. 2025 14.18
+6
Pernati pravi, da je minoren vsak kriminal, katerega akter je.
ODGOVORI
7 1
M_teoretik
07. 10. 2025 14.17
+1
A pol ne bo predčasnih!?
ODGOVORI
3 2
ArkaMast
07. 10. 2025 14.22
+7
bodo
ODGOVORI
7 0
Pajo_36
07. 10. 2025 14.16
-6
Uau ste pa odkril toplo vodo, kater PV pa ne vpliva na policijo?? Evo Hojsi je še v klanu....A una tajnica na NPU od Janše, to je pa ok, al kaj?
ODGOVORI
3 9
ArkaMast
07. 10. 2025 14.15
+5
Nima več nikakršne veze. Konec je s to vlado. Ne bo zdržala do konca. Ne more, ne gre. Robert je zamočil.
ODGOVORI
10 5
Pajo_36
07. 10. 2025 14.25
-5
a štet znaš mandate pa te fore? Tud če Levica gre ven, pa ostaneta SD pa Svoboda, je 48 mandatov od 90....sej matematično zdrži, ne vem , kaj sanjate, ajaaaa SDS pa izobrazba pa to....
ODGOVORI
0 5
galambszar
07. 10. 2025 14.33
+2
pajo se oglaša z nedokončano osnovno šolo.
ODGOVORI
2 0
