KPK v primeru državne sekretarke Seršenove ustavila postopek

V okviru predhodnega preizkusa prijave je komisija vpogledala v javno dostopne evidence in pridobila vso relevantno dokumentacijo MZI in ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Ugotovila je, da se pri pripravi Pravilnika in ZUNPEOVE Seršenova ni znašla v nasprotju interesov, "saj določbe teh predpisov izrecno ne urejajo pravic, razmerij ali obveznosti za poslovni subjekt njenega svaka oziroma ne določajo izključne pravice posameznemu pravnemu subjektu, pač pa oba predpisa veljata splošno, za vse pravne osebe, ki delujejo na konkretnem področju".

Glede očitka v povezavi s prilagojenostjo predpisa enemu samemu ponudniku pa je komisija pridobila pojasnila, da je ponudnikov (fizičnih in pravnih oseb) balkonskih sončnih elektrarn na območju Slovenije in Evrope več. V primeru oblikovanja podanih zakonskih rešitev tako ne moremo govoriti o zasebnem interesu v okviru nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK, dodajajo.