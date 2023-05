KPK ugotovila sum kaznivega dejanja in primer Podgoršek predala tožilstvu

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek uvedla na podlagi prijave iz aprila 2022. V okviru predhodnega preizkusa je preučila relevantne medijske objave ter pridobila podatke, dokumentacijo in pojasnila ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Hotela Bohinj in gospodarske družbe KŽK, kmetijstvo, d. o. o.

Ugotovila je, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, zato prijave v delu, ki se nanaša na sprejemanje daril, ni sprejela v nadaljnjo obravnavo, pač pa jo je odstopila v pristojno reševanje tožilstvu.

KPK je v okviru predhodnega preizkusa glede okoliščin nastanitve sicer zaznala določena razhajanja v prejetih pojasnilih. Ker se je glede problematike podajanja neresničnih informacij in dejstev javnosti, medijem in pristojnim organom opredelila že v načelnem mnenju, izdanem leta 2020, se zaradi ekonomičnosti postopka in preprečitve morebitnega poseganja v (pred)kazenski postopek ni odločila za nadaljnje preverjanje resničnosti navedb, ki jih je medijem in javnosti o okoliščinah nočitev v predmetni zadevi podal nekdanji minister.

Informacijo so na KPK v javnost posredovali v skladu z odgovorom tožilstva, da ne ogroža (pred)kazenskega postopka.