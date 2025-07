Korupcijska tveganja v UKC: pomanjkljiv nadzor, preobremenjenost ...

Z analizo, ki so jo uvedli v letu 2024, je KPK raziskal obseg dodatnega dela, pravno ureditev tega področja, nadzorne mehanizme in finančne posledice dodatnega dela. V analizi so upoštevani podatki o dodatnem delu zdravstvenega osebja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in UKC Maribor med letoma 2020 in 2023. Komisija posameznih konkretnih primerov dodatnega dela ni preverjala in se do njih ni opredeljevala, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Komisija je v analizi izpostavila več tveganj, med njimi pomanjkljiv, neučinkovit in neustrezen nadzor nad opravljanjem dodatnega dela, vključno s pristranskostjo tistega, ki ga nadzira. Trenutno lahko namreč zdravniki nadzorujejo delo svojih kolegov, navaja KPK. Ob tem so izpostavili tveganje za slabšo kakovost zdravstvenih storitev zaradi dodatnih obremenitev zdravstvenega osebja, večanje stroškov in vprašanje racionalnosti porabe ter tveganje, da ima zasebni interes prednost pred javnim.