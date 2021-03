KPK pri prodaji parcele, ki jo je kupil Hojs, ni zaznal kršitev

Kot so sporočili, so v okviru predhodnega preizkusa zaprosili in pridobili pojasnila in dokumentacijo Mestne občine Koper in Slovenskega inštituta za revizijo, preverili so postopek prodaje določene nepremičnine, opravili razgovor s cenilcem nepremičnin ter vpogledali v javno dostopne objave.

Ugotovili so, da v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, zato so postopek ustavili. So pa zaznali določena tveganja, zaradi katerih so Mestni občini Koper podali priporočila, da od izvajalcev, pri katerih naroči izdelavo cenitve nepremičnine za namen izvedbe javne dražbe, zahteva, da v cenitveno poročilo jasno zapišejo, ali s cenitvijo ugotovljena cena vsebuje davek (DDV) ali ne.