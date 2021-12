KPK v zvezi z nabavami zaščitne opreme ustavila 12 postopkov

Preiskave so potekale zaradi sumov kršitev integritete uradne osebe v skladu z ZIntPK pri dogovarjanju oziroma sklepanju poslov za nabavo zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov s podjetji Gorenje gospodinjski aparati, Public Digital Infrastructure, Hmezad – TMT transport, mehanizacija, trgovina, Tehno Mag d.o.o in Cross Continental. Kot so zapisali v sporočilo za javnost, je KPK tako zaključila vse postopke, ki jih je vodila zoper zgoraj navedenih uradnih oseb. Izjema je nekdanji direktor ZRSBR Anton Zakrajšek , saj KPK v zvezi z njim obravnava še dve zadevi.

KPK kršitev ni potrdila, zato je vseh 12 postopkov ustavila

Kot so sporočili s KPK, je komisija v omenjenih preiskavah pridobila dodatno dokumentacijo in pojasnila ter opravila razgovore z vsemi obravnavanimi osebami ter pričami. Ker kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v konkretnih primerih ni potrdila, je vseh 12 postopkov ustavila. "Nobena od obravnavanih oseb pri sklepanju konkretnih poslov ni presegla svojih pristojnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

KPK je kot olajševalne okoliščine upoštevala izredne razmere, ki so spomladi leta 2020, ob začetku epidemije, ko so se sklepali obravnavani posli, narekovale hitro in učinkovito ravnanje, zato zaznane postopkovne nepravilnosti po mnenju KPK niso takšne narave, da bi jih bilo mogoče označiti za kršitev integritete posamezne uradne osebe.