KPK v zvezi z nezdružljivostjo funkcij obravnava tudi župana Občine Hodoš

Postopek v zvezi z lendavskim županom je komisija izvedla na podlagi prejete prijave in maja letos sprejela ugotovitev, da sta funkciji župana Občine Lendava in članstva v svetu PMSNS, ki ju opravlja Magyar, po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nezdružljivi. Magyar je zoper ugotovitev KPK vložil upravni spor, upravno sodišče pa je v nedavni odločitvi pritrdilo KPK.

"Na KPK vse primere in prijave obravnavamo z enakimi kriteriji, ne glede na funkcijo, politično pripadnost ali katerekoli druge dejavnike ," so na vprašanje Janeza Magyarja o domnevno različnih kriterijih za obravnavo odgovorili na KPK.

V zvezi s podobno situacijo je KPK pred dnevi prejela tudi vprašanje glede župana Občine Hodoš, ki ga obravnava kot prijavo, in zdaj vodi tudi postopek v zvezi z Denisom Tomaškom . " Glede na izkazano problematiko bomo v okviru te prijave preverili tudi morebitno nezdružljivost funkcij ostalih članov obeh krovnih manjšinskih organizacij, " so v odgovoru Magyarju zapisali na KPK.

Ta pa mu je glede stališč KPK do sprememb zakonodaje odgovorila, da je tako glede sprememb zakona o poslancih kot sprememb zakona o lokalni samoupravi podala svoje mnenje in da spremembam nasprotuje. Spremembe po navedbah KPK ne gredo v smer poenotenja, za kar se na KPK zavzemajo že več let, pač pa v smer "dodatnih izjem, ki niti niso ustrezno obrazložene oziroma utemeljene".

V povezavi s spremembami zakona o poslancih, kot so bile sprejete, na KPK menijo, da so politični interesi prevladali nad mnenjem stroke in tudi mnenjem same PMSNS.