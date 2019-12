KPK: Viceguverner Marko Bošnjak kršil integriteto funkcionarja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve v primeru kršitev viceguvernerja Banke Slovenije Marka Bošnjaka, ki naj bi v Ljubljani več let na črno oddajal stanovanje in tako utajil davek.

Bošnjak ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto

KPK je postopek začela na podlagi zahteve Banke Slovenije. Podatke in dokumentacijo je pridobila od Finančne uprave RS (Furs) ter Urada predsednika RS. Ugotovili so, da je Bošnjak, s tem "ko delodajalcu ob posredovanju pojasnil in dokumentacije dne 22. 5. 2019, 23. 5. 2019 in 30. 5. 2019 ni želel razkriti posameznih listin oziroma omogočiti preverjanja izvirnosti listin ter podati popolnih pojasnil in informacij, s katerimi bi se nesporno in brez vsakega dvoma lahko zavrnili očitki," ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto funkcionarja.