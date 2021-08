KPK vodi postopek v zvezi z imenovanjem Matoza v DUTB

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za 24ur.com potrdili, da na podlagi prijave, ki so jo prejeli maja letos, vodijo postopek v zvezi z odpoklicem izvršnih direktorjev in imenovanjem v. d. glavnega izvršnega direktorja DUTB. "V okviru tega postopka bo Komisija preverila tudi okoliščine imenovanj neizvršnih direktorjev oziroma članov upravnega odbora DUTB, ki so bila izvedena v preteklih tednih," so sporočili.