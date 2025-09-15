PRENOS V ŽIVO: Ministrstvo prestavilo podpis pogodbe za nakup helikopterjev

"Helikopterja bosta uporabljena izključno za HNMP," je uvodoma poudaril minister Boštjan Poklukar in ponovil, da je bila v vse potopke vključena stroka. "Vse zahteve stroke so bile upoštevane v največji meri. Na ministrstvu spoštujemo zakonodajo s področja javnega naročanja. Ker je upravičeni predlagatelj predlagal revizijo, bomo to tezo spoštovali in počakali na odločitev pristojnih institutcij," je dejal v izjavi za javnost.

"Upam in si želim, da bo primer obravnavan prednostno. Izteka se namreč zakonski rok za podpis pogodbe, in sicer do 26. septembra."

Ministrstvo je na ponovljeno javno naročilo za nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč prejelo dve ponudbi in izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini skoraj 32 milijonov evrov. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

A so na postopek in izbiro leteli številni očitki, zlasti o domnevnem dajanju prednosti izbranemu ponudniku, čeprav neizbrani, Airbus, odločitvi ni oporekal.

Ob objavi zvočnega posnetka z enega od usklajevalnih sestankov je minister Poklukar odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev, ki pa ni pokazala nepravilnosti. Zato je ministrstvo v petek sporočilo, da bo v ponedeljek podpisalo pogodbo. TA mora biti sicer podpisana v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o izbiri oz. do 25. septembra.