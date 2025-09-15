Svetli način
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Ministrstvo prestavilo podpis pogodbe za nakup helikopterjev

Ljubljana, 15. 09. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 14 minutami

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je sporočil, da prestavljajo podpis pogodbe s podjetjem Leonardo za nakup dveh helikopterjev. Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je pred tem sprejel sklep, da bo komisija vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila za nakup helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči.

"Helikopterja bosta uporabljena izključno za HNMP," je uvodoma poudaril minister Boštjan Poklukar in ponovil, da je bila v vse potopke vključena stroka. "Vse zahteve stroke so bile upoštevane v največji meri. Na ministrstvu spoštujemo zakonodajo s področja javnega naročanja. Ker je upravičeni predlagatelj predlagal revizijo, bomo to tezo spoštovali in počakali na odločitev pristojnih institutcij," je dejal v izjavi za javnost.

"Upam in si želim, da bo primer obravnavan prednostno. Izteka se namreč zakonski rok za podpis pogodbe, in sicer do 26. septembra."

Ministrstvo je na ponovljeno javno naročilo za nakup namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč prejelo dve ponudbi in izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini skoraj 32 milijonov evrov. Odločitev o izbiri je postala pravnomočna 9. avgusta.

A so na postopek in izbiro leteli številni očitki, zlasti o domnevnem dajanju prednosti izbranemu ponudniku, čeprav neizbrani, Airbus, odločitvi ni oporekal.

Ob objavi zvočnega posnetka z enega od usklajevalnih sestankov je minister Poklukar odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev, ki pa ni pokazala nepravilnosti. Zato je ministrstvo v petek sporočilo, da bo v ponedeljek podpisalo pogodbo. TA mora biti sicer podpisana v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o izbiri oz. do 25. septembra.

KPK v revizijo

Komisija je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri naročilu je ugotovila, da obstaja sum kršitve določb zakona o javnem naročanju, nezakonita oddaja naročila pa bi lahko pomenila oškodovanje premoženja večje vrednosti, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so napovedali, da bo ob 10.30 podrobnosti v izjavi za medije predstavila namestnica predsednika KPK Tina Divjak.

Komisija je eden od zagovornikov javnega interesa, ki v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja lahko uveljavljajo pravno varstvo javnega interesa, v primerih če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javno varnost ali oškodovanje premoženja večje vrednosti, so pojasnili.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije FOTO: Bobo

V konkretnem javnem naročilu, katerega skupna vrednost (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV, z možnostjo povečanja za 30 odstotkov, je KPK ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnemu merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo. To merilo je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil. "To pa pomeni diskriminatorno oziroma neenakopravno obravnavo ter odstopanje od zahteve po zagotavljanju konkurence med ponudniki. Z nezakonito oddajo javnega naročila bi lahko prišlo do oškodovanja premoženja večje vrednosti in s tem ogrožanja javnega interesa," si pojansili.

Zato je senat komisije na današnji seji odločil, da KPK vloži zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročanja. Komisija bo zahtevek za revizijo vložila danes. V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo. Zato KPK poziva ministrstvo za notranje zadeve, da do končne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ministrstvo je sicer podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo napovedalo za danes ob 13. uri na Brniku. Vendar pa je za ob 10.30 napovedalo izjavo ministra Poklukarja o podpisu pogodbe.

KPK leonardo helikopterji pogodba
