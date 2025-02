Je Logar podkupoval Novaka? KPK prijavo odstopila Policiji

Ob tem komisija pojasnjuje, da za obravnavo prestopov med političnimi strankami ni pristojna in se z njimi ni ukvarjala ne v preteklosti, niti se ne bo v prihajajočem predvolilnem času. Za presojo sumov kaznivih dejanj, med katere sodijo tudi dajanje in prejemanje podkupnine, pa sta pristojna Policija in tožilstvo.

Še preden je Novak formalno sploh prestopil v Logarjeve Demokrate, je njegov premik zaznala protikorupcijska komisija. Na podlagi prijave namreč preverja, ali je Novak k Logarju prestopil in mu s tem omogočil oblikovanje poslanske skupine v zameno za to, ker mu je Logar pomagal do funkcije posebnega odposlanca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Spomnimo, prestop poslanca Gibanja Svobode, ki je pomagal Anžetu Logarju oblikovati poslansko skupino, je razburil. Iz Gibanja Svoboda so povsem neposredno sporočili svojemu nekdanjemu političnemu zavezniku, da prestop razumejo kot izdajo zaupanja volivk in volivcev. In še, da je bil Anže Logar eden najvidnejših članov stranke SDS, ki so ji volivke in volivci na zadnjih volitvah zaradi nedemokratičnih prijemov rekli odločen ne.

"Je sposoben politik mlajše generacije, človek, ki je zvest svojim ciljem. Na svoji politični poti je spoznal, da si v prihodnje še želi ostati v politiki, in se je zato tudi pridružil Demokratom," je prestop Tineta Novaka v 24UR ZVEČER komentiral Anže Logar. Na to, da prestop pregleduje protikorupcijska komisija, Logar odgovarja, da je tovrstna obtožba unikum: "Gre za prvi primer, da nekoga, ki je zaradi odločitve o prestopu na slabšem kot prej, preiskujejo za domnevno koruptivna dejanja."

Dodal je, da bo z veseljem pričal pred protikorupcijsko komisijo.