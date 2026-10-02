Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

KPK: Zakon za institut nasprotja interesov določa dve vrsti postopka

Ljubljana, 02. 10. 2026 12.04 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
STA K.H.
Robert Golob in KPK

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so pojasnili, da zakon za institut nasprotja interesov določa ugotovitveni in prekrškovni postopek. Odvetnik nekdanjega premierja Roberta Goloba namreč meni, da KPK, ki je v zadevi Karigador ugotovila nasprotje interesov, prekrškovni postopek pa še vodi, o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov.

Namestnica predsednice Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Tina Divjak je pojasnila, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za institut nasprotja interesov določa obe vrsti postopka, tako ugotovitveni kot prekrškovni. Pri drugih institutih pa enega ali drugega oziroma upravni postopek. Komisija tako na podlagi zakona vodi oba postopka, je dodala.

Pri ugotavljanju nasprotja interesov se v ugotovitvenem postopku širše razjasnijo okoliščine, intenzivnost stikov ipd., prekrškovni postopek pa se vodi glede konkretnega ravnanja. "Ugotovitveni postopek ugotavlja, ali so nastopile vse okoliščine nasprotja interesov, v prekrškovnem postopku pa strokovna služba komisije preverja, ali je bilo zadoščeno zahtevi, da se mora oseba izločiti iz postopka," je pojasnila Divjakova.

Preberi še Afera Karigador: KPK zoper Goloba še vodi prekrškovni postopek

Odvetnik predsednika Gibanja Svoboda in nekdanjega premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek namreč meni, da KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov. Glede prekrškovnega postopka je pretekli petek za STA navedel, da so že decembra 2025 ugovarjali zastaranje pregona. Napovedal je tudi, da bodo "o nezakonitem postopanju KPK" seznanili pristojno sodišče.

V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije sicer piše, da komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka, na katerega se zadeva nanaša, preteklo več kot pet let. Vendar pa zakon o prekrških določa, da postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen.

KPK je v zadevi Karigador v dveh primerih odločanja nekdanjega premierja Goloba na sejah vlade potrdila dejansko nasprotje interesov ter s tem kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V treh primerih odločanja oziroma opravljanja uradnih Golobovih dejanj pa dejanskega nasprotja interesov niso potrdili, zato so postopek ustavili, so navedli. Glede ugotovitvenega postopka je Zdolšek že pred dnevi napovedal vložitev tožbe.

Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju
Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju
FOTO: Facebook Roberta Goloba

Prekrškovni postopek pa še vedno poteka, saj gre za ločen postopek, so pojasnili na KPK. Zakon določa prekrškovno sankcijo v primerih, ko se uradna oseba v nasprotju z zakonom ne izloči iz postopka obravnave in odločanja v zadevi in ne obvesti nadrejenega ali KPK. Za tak prekršek lahko izrečejo globo od 400 do 1200 evrov, so navedli.

KPK je obstoj nasprotja interesov preverjala zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem, ki je zasedal več funkcij v svetih javnih zavodov.

Golob, ki odločitvama KPK v zadevah Karigador in Bobnar oporeka na sodišču, je v intervjuju za Večer dejal, da želi od sodišča izvedeti, ali so standardi KPK v njegovih primerih pravno vzdržni. Pred volitvami leta 2022 je sicer dejal, da bo odstopil s položaja, če bo KPK ugotovila, da je kršil integriteto. "Nekaj je pravna odgovornost, drugo pa so politični koraki in odgovornost. Volivci bodo odločili, ali si po naslednjih volitvah še zaslužim sedeti v poslanskih klopeh," pa je zdaj dejal za Večer.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
kpk robert golob nasprotje interesov karigador

Smrt 37-letnika po intervenciji na Čopovi: v sodni dvorani dva policista

24ur.com Afera Karigador: KPK zoper Goloba še vodi prekrškovni postopek
24ur.com Golob znova proti KPK: odvetnik vložil več tožb
24ur.com Golob: KPK pravi, da nisem kršil integritete. KPK: Je pomešal zadeve ali zavaja?
24ur.com KPK s sankcijami nad lobiste, ki niso pravočasno poročali o svojem delu
24ur.com Politični odzivi po dopustovanju Goloba zadržani, čakajo na ugotovitve KPK
24ur.com Sodišče potrdilo ugotovitve KPK o kršitvah integritete župana občine Brda
24ur.com (Ne)združljivost funkcije ustavnih sodnikov naj presoja KPK
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
21351147
02. 10. 2026 13.11
Najde se medijskih hiš ducat na vsakem vogalu s konfliktom interesov v politiki
Odgovori
0 0
Slavko Bablč
02. 10. 2026 13.09
Robi in Tina sta poštena tudi če bo kamera pokazala drugače pri Tini ,ko je bila pri Snežiču.
Odgovori
+1
1 0
zavetnik
02. 10. 2026 13.02
Kako kaj zdaj poteka preverjanje na kpk pod to vlado mislim da bodo to preiskovalni leta 2050 ker zdaj preiskujejo zadeve iz 2022 mogoče pa zdajšnji vladajoči delajo brez groženj in poznanstev samo strokovno in v skladu z 10 bozjimi zapovedmi tako nam bog pomagaj in odpusti nam grehe vse bomo plačali
Odgovori
+1
2 1
proofreader
02. 10. 2026 12.45
Kekec se je celo fotografiral med sprejemanjem "podkupnine" v zameno za mesto v nadzornem svetu.
Odgovori
+4
7 3
Castrum
02. 10. 2026 12.51
Kljukec, ne Kekec. Kekec je brihten, bister in pameten fantič
Odgovori
+1
4 3
dron
02. 10. 2026 13.08
Za izraelske hlapce in izdajalce domovine je doktor🫡
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Razkrit vzrok smrti hčerke Chada Loweja: družina je strta
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
Od tihe deklice do ene najbolj znanih slovenskih modnih ikon
zadovoljna
Portal
Novico sta skrivali več kot leto dni
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Najlepša torba te jeseni ni usnjena: trend, ki ga modne navdušenke obožujejo
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Le nekaj ur od Slovenije: kraj, ki navduši tako otroke kot odrasle
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
Želela ga je poljubiti, on pa jo je odrinil
vizita
Portal
Študija ugotavlja, da bi lahko imel priljubljen dodatek nepričakovano slabost
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Rožnati oktober: nujnost preventivnega pregledovanja in ozaveščanja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ta priljubljena hrana je videti zdrava, a lahko vsebuje presenetljivo veliko sladkorja
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
Ko začutite, da prihaja prehlad, naredite to napako – in si lahko podaljšate okrevanje
cekin
Portal
Mladi zaposleni množično spremljajo oglase za službe. Tudi med delovnim časom
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Najdražje napake pred kurilno sezono: nekatere družine bodo plačale več sto evrov preveč
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
Nekoč so denar dobili skoraj zastonj. Zdaj je 10 evropskih velikanov na tankem ledu
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
'Onemogočanje plačila parkirnine z gotovino je prekršek'
moskisvet
Portal
Umrl športni novinar Zoran Milovanovič
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Ta šport je osvojil Slovenijo, veste, zakaj?
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pozor! Zaradi kolesarske dirke prihajajo velike prometne zapore
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
Pretresla jo je nova tragedija: umrl je partner Gypsy Rose Blanchard
dominvrt
Portal
Madeži in neprijeten vonj izginejo: trik za čiščenje sedežne, ki ga pozna premalo ljudi
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Zemljevid: to so kraji, kjer boste najlažje napolnili košare s kostanjem
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Meso iz zamrzovalnika po enem letu: večina ljudi ne ve, ali ga sme še pojesti
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
Ljubljana gradi zeleno mrežo: 100 avtobusnih nadstrešnic brez zalivanja
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Domača klasika za hladne dni: z dvema sestavinama postane konkreten jesenski obrok
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
Nenavadno sestavino spremenil v zmagovalni krožnik: Tilen navdušil v MasterChefu
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Dvojna igra
Dvojna igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984