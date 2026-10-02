KPK: Zakon za institut nasprotja interesov določa dve vrsti postopka

Namestnica predsednice Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Tina Divjak je pojasnila, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za institut nasprotja interesov določa obe vrsti postopka, tako ugotovitveni kot prekrškovni. Pri drugih institutih pa enega ali drugega oziroma upravni postopek. Komisija tako na podlagi zakona vodi oba postopka, je dodala. Pri ugotavljanju nasprotja interesov se v ugotovitvenem postopku širše razjasnijo okoliščine, intenzivnost stikov ipd., prekrškovni postopek pa se vodi glede konkretnega ravnanja. "Ugotovitveni postopek ugotavlja, ali so nastopile vse okoliščine nasprotja interesov, v prekrškovnem postopku pa strokovna služba komisije preverja, ali je bilo zadoščeno zahtevi, da se mora oseba izločiti iz postopka," je pojasnila Divjakova.

Odvetnik predsednika Gibanja Svoboda in nekdanjega premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek namreč meni, da KPK o istem ravnanju ne sme voditi dveh postopkov. Glede prekrškovnega postopka je pretekli petek za STA navedel, da so že decembra 2025 ugovarjali zastaranje pregona. Napovedal je tudi, da bodo "o nezakonitem postopanju KPK" seznanili pristojno sodišče. V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije sicer piše, da komisija ne obravnava zadev, če je od dogodka, na katerega se zadeva nanaša, preteklo več kot pet let. Vendar pa zakon o prekrških določa, da postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. KPK je v zadevi Karigador v dveh primerih odločanja nekdanjega premierja Goloba na sejah vlade potrdila dejansko nasprotje interesov ter s tem kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V treh primerih odločanja oziroma opravljanja uradnih Golobovih dejanj pa dejanskega nasprotja interesov niso potrdili, zato so postopek ustavili, so navedli. Glede ugotovitvenega postopka je Zdolšek že pred dnevi napovedal vložitev tožbe.

Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju FOTO: Facebook Roberta Goloba