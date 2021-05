KPK zanikala trditev Janše, da so paradržavni organ, ki ga ni nikjer drugje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi je predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču predal letno poročilo KPK za preteklo leto. V poročilu med glavnimi tveganji izpostavljajo posredništvo pri javnem naročanju, področje nasprotja interesov, kadrovanje v družbah s kapitalskim deležem države in ureditev instituta nezdružljivosti. KPK je v ločenem sporočilu poudarila tudi pomen komisije in zanikala navedbe premierja Janeza Janše, da gre za paradržavni organ, ki ga ni nikjer drugje na svetu.

Kot so sporočili iz državnega zbora, je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi ob predaji poročila pojasnil, da so v KPK svojo pozornost namenili izvajanju preventivne dejavnosti in se usmerili v razvoj instituta integritete, ki pa je po njegovem mnenju dolgoročen proces. Na področju krepitve integritete želijo zagnati projekt za najmlajše z naslovom Integriteta: skupni cilj generacij. Menijo, da je za spremembe v družbi pomembno, da sta integriteta in boj proti korupciji temi, ki sta prisotni že v vrtcih in šolah.

Predsednik KPK je pohvalil tudi sprejem etičnega kodeksa za poslanke in poslance, ki je po njegovi oceni prinesel pozitivno sporočilo javnosti. Predsednik državnega zboraIgor Zorčič pa je dodal, da so ga še dopolnili s procesnim pravilnikom, s čimer so določili tudi postopek obravnave podanih pobud in predlogov za obravnavo kršitev kodeksa. Predsednika sta se strinjala, da bo treba tudi v prihodnje zagotavljati dobro sodelovanje med institucijama in krepiti pomen integritete v družbi.

KPK je sicer danes v ločenem sporočilu poudarila pomen komisije in s tem zanikala navedbe predsednika vladeJaneza Janše, da gre za paradržavni organ, ki ga ni nikjer drugje na svetu. "Konvencija ZN proti korupciji (UNCAC) določa, da mora vsaka država pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svoje pravne ureditve zagotoviti obstoj neodvisnega organa, ki preprečuje korupcijo. Tudi številne države članice Evropske unije imajo podobne neodvisne institucije za preprečevanje korupcije in krepitev integritete, ki so bile ustanovljene celo pozneje kot KPK. Tudi OECD v svojih ocenah zaznava pomembno vlogo Komisije pri preprečevanju korupcije ter usposabljanju in ozaveščanju javnih institucij v Sloveniji," so navedli v sporočilu za javnost. Spomnili pa so tudi, da so prejšnji teden na vlado že poslali pobudo za spremembe zakonodaje zaradi neenotne ureditve področja nezdružljivosti funkcij. V pobudi so izpostavili, da se lahko z zakonom opredeli sprejemljiva višina dohodkov oziroma druge premoženjske koristi, ki jih lahko poklicni funkcionarji pridobijo pri opravljanju poklicne ali druge dejavnosti. Tako ima vlada možnost, da pripravi spremembe zakonodaje, ki bo na ustreznejši način omejevala dodatne dejavnosti poklicnih funkcionarjev.