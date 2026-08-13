KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je med novembrom 2023 in februarjem 2024 izdala skupno osem prekrškovnih odločb zoper nekdanje ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer se niso izločili iz odločanja o tem. Nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek, nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nekdanja ministrica za izobraževanje Simona Kustec odločitve niso izpodbijali in so globo že poravnali.

Pet ministrov pa je vložilo zahtevo za sodno varstvo. Postopek zoper tedanjega in tudi aktualnega ministra za finance Andreja Širclja je bil na višjem sodišču končan februarja letos, potem ko sta tako okrajno kot višje sodišče v Ljubljani potrdila odločitev KPK o kršitvi nasprotja interesov.

Postopka zoper nekdanja ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča in za okolje Andreja Vizjaka sta zastarala.

Prekrškovna postopka zoper tedanjega notranjnega in gospodarskega ministra, Aleša Hojsa in Zdravka Počivalška pa sta se, kot so nedavno sporočili iz KPK, pravnomočno zaključila. Okrajni sodišči v Ljubljani in Celju sta potrdili odločitev KPK, da sta se s svojim ravnanjem znašla v okoliščinah nasprotja interesov in sta kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči, KPK pa je Hojsu in Počivalšku izrekla globo v višini 400 evrov.

Kot so za STA danes pojasnili na komisiji, so globo zaradi prekrška, ker se niso izločili iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala na njih same, že poravnali Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek. "Obveznosti plačila globe pa še ni izpolnil Aleš Hojs, zato je komisija včeraj vložila predlog izvršbe. Ta postopek nato vodi Finančna uprava RS," so navedli.