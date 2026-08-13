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Slovenija

KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa

Ljubljana, 13. 08. 2026 15.14 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
STA
Novinarska konferenca Hojsa in Matoza

KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek.

Aleš Hojs, SDS
Aleš Hojs, SDS
FOTO: Bobo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je med novembrom 2023 in februarjem 2024 izdala skupno osem prekrškovnih odločb zoper nekdanje ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer se niso izločili iz odločanja o tem. Nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek, nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nekdanja ministrica za izobraževanje Simona Kustec odločitve niso izpodbijali in so globo že poravnali.

Pet ministrov pa je vložilo zahtevo za sodno varstvo. Postopek zoper tedanjega in tudi aktualnega ministra za finance Andreja Širclja je bil na višjem sodišču končan februarja letos, potem ko sta tako okrajno kot višje sodišče v Ljubljani potrdila odločitev KPK o kršitvi nasprotja interesov.

Postopka zoper nekdanja ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča in za okolje Andreja Vizjaka sta zastarala.

Prekrškovna postopka zoper tedanjega notranjnega in gospodarskega ministra, Aleša Hojsa in Zdravka Počivalška pa sta se, kot so nedavno sporočili iz KPK, pravnomočno zaključila. Okrajni sodišči v Ljubljani in Celju sta potrdili odločitev KPK, da sta se s svojim ravnanjem znašla v okoliščinah nasprotja interesov in sta kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči, KPK pa je Hojsu in Počivalšku izrekla globo v višini 400 evrov.

Kot so za STA danes pojasnili na komisiji, so globo zaradi prekrška, ker se niso izločili iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala na njih same, že poravnali Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek. "Obveznosti plačila globe pa še ni izpolnil Aleš Hojs, zato je komisija včeraj vložila predlog izvršbe. Ta postopek nato vodi Finančna uprava RS," so navedli.

KPK Aleš Hojs nasprotje interesov izvršba politika

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KOMENTARJI30

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neodvisen
13. 08. 2026 16.43
Upam, da bo aktualna vlada naredila nekaj s temi levičarskimi trobili. Dans še niste nič napisali o golobu na počitnicah.
Odgovori
-2
0 2
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.28
Kakšna sreča da smo zamenjali vlado !
Odgovori
-2
3 5
ArkaMast
13. 08. 2026 16.25
Ajde SKOK. Boste imel pri sebi še največ dela.
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.32
Skok do Pirc Musarjeve. 🤣
Odgovori
-2
1 3
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.23
Poglejte si intervju s herr Flickom tip ima skoraj vse prav !
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.22
Janša je legenda stari oče Slovenije 🤣🤣
Odgovori
+0
4 4
Jožajoža
13. 08. 2026 16.19
Ta je pod janßo zaščiten kot severni medved.sedaj je slivenija raj za kriminalce
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.27
Kdaj bo obnovljen raj 🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.18
Kljub vsemu se veliko bolj poistovetim z osamosvojitvenimi vrednotami kot s tistimi prej. Je pa desnica pri nas res bolj boga :)
Odgovori
-4
1 5
Vera in Bog
13. 08. 2026 16.17
Česa je kriv ta Hojs,a je preveč Slovenec 🤣🤣
Odgovori
-5
1 6
Mlecna cesta
13. 08. 2026 16.14
Pravilno...
Odgovori
+1
2 1
Ne hodimnavolitve
13. 08. 2026 16.08
Hojsek, Hojsek ti ga špičiš.🤑
Odgovori
+4
7 3
rogla
13. 08. 2026 16.06
Hojs - eden v družbi, ki sramotijo slovensko politiko!
Odgovori
+3
8 5
barjan?ek1
13. 08. 2026 16.17
Toliko kot jo sramotita lažnivec Stevo in Mahnič pa ne
Odgovori
+3
4 1
petka5
13. 08. 2026 15.59
To so oblastniki ki nam vladajo... taki naj bodo komu vzor? Sramota
Odgovori
+10
13 3
JApajaDAja
13. 08. 2026 15.58
pa naj mu furs rubi...isto kot zokiju....za vse enake vatle...ali 400 ali 40 mio €...
Odgovori
+3
4 1
periot22
13. 08. 2026 15.55
Nac...... lopov!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+5
7 2
mario7
13. 08. 2026 15.43
Ma pustite ga ,ker človek si ne more trgati od ust ,da bi plačeval globe
Odgovori
+6
9 3
brezveze13
13. 08. 2026 15.43
stvarno so ti vladniki tako eni kot drugi neki mr..ho,,vi..narji okradejo in ogoljufajo državo za milijone a ko se gre za plačilo neke globe mislijo da so nad tem in se grejo neke nadljudi vse za izogib par 100€ globe zmotljivi smo vsi grešniki in ne grešniki
Odgovori
+4
8 4
odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.37
Za čas golobove sekte sem bil mnenja,da bo nova vlada boljša ampak sem že pred volitvami spoznal napako in kam bo slovenija zabredla z janševo skorumpirano vlado katera se je povezala z copatarjem stevanovićem,ciglarjem ter podobnimi.Golobova vlada je bila katastrofa sedanja pa je poden od podna sestavljena iz samih kriminalcev tako,da slovenija drugače ne bo mogla končati kot pa v popolni greznici.Očitno vse čedalje bolj nakazuje,da se bo čez čas folk jokal za golobovo vlado čeprav ni bila kaj prida.Ukinitev Šutarjevega zakona pri janševi ter na stotine zadev kot je omogočanje tajkunov ter kriminalcev brez sodnih postopkov je že vrhunec sramote v celem svetu za slovenijo.
Odgovori
+5
9 4
Petur
13. 08. 2026 15.36
to se nažene iz javnosti in politike..sramotilni model
Odgovori
+8
11 3
manga
13. 08. 2026 15.35
Nisem Hojsov fan vendar me zelo moti način dela naše KPK komisije.Hrvati in njihov USKOK vsak dan koga aretirajo naš KPK pa se ubada z zadevami od 200,300 e.Smešno.
Odgovori
+3
9 6
jank
13. 08. 2026 15.35
In tile nam zdaj vladajo, bolje ubijajo.
Odgovori
+9
13 4
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