KPK zavrača navedbe gornjeradgonskega župana glede nezdružljivosti funkcij

KPK dodaja, da 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti zastopanja, upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah. "Navedena prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi KPK poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta."